Liverpool-Manchester City: diretta streaming e tv. Le formazioni

Il big match Liverpool-Manchester City si disputerà domenica 10 novembre alle 17:30, valido per la dodicesima giornata di Premier League.

LEGGI ANCHE: Prossimo turno Serie A 2019-2020: orari partite e calendario giornata 12

Una partita già decisiva per le sorti del campionato

Ad Anfield Road sarà una bolgia infernale per dare pieno sostegno ai reds, che con una vittoria contro la diretta concorrente al titolo allungherebbero il distacco a 9 punti creando un abisso al di sotto.

La squadra di Klopp non ha perso nemmeno una partita in 11 gare (10 vittorie e un pareggio) e contro il Manchester City vuole mantenere l’imbattibilità. Nell’ultima partita di Premier il Liverpool ha vinto con estrema difficoltà contro l’Aston Villa, un match al cardiopalma dove i reds hanno rimontato la partita negli ultimi 6 minuti. A complicare la giornata è stato l’egiziano Trezeguet, che da due passi ha trafitto la disattenta difesa del Liverpool nella prima mezzora del primo tempo. Nel secondo tempo, quando ormai sembrava stesse arrivando la prima sconfitta per i reds, al minuto 87′ Robertson segna e la pareggia, e dopo solo 6 minuti Mané la ribalta definitivamente e regala i 3 punti.



Il Liverpool si prepara così alla sfida più attesa dell’anno per la Premier League, Pep Guardiola contro Jurgen Klopp. L’allenatore dei reds dovrà fare a meno ancora di Matip fermo in infermeria per l’infortunio al ginocchio. La vittoria del Liverpool è quotata dai bookmakers a 2,77 e l’utilissimo pareggio a 3,75.

Il City cerca la partita perfetta

Pep Guardiola dovrà studiare più del dovuto per mettere alle strette la squadra imbattuta del campionato se vuole avvicinarsi a loro, e sarà pressoché difficile in uno stadio come Anfield Road dove la pressione e la tensione saliranno alle stelle.



I citizens hanno totalizzato la bellezza di 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) e mirano ad ottenere la nona vittoria in campionato. Nel match di sabato scorso contro il Southampton anche loro hanno avuto difficoltà ad ottenere i 3 punti. Dopo la rete in partenza di Ward-Prowse hanno cercato e trovato la rimonta, prima con il gol di Aguero e poi nei minuti finali con Walker. Il Kun sembra aver trovato la forma migliore e continua a segnare all’inseguimento di Vardy (Leicester) per la classifica cannonieri.



Contro il Liverpool, Guardiola dovrà fare di nuovo i conti con l’infermeria, saranno importanti le assenze di: Laporte, Zinchenko, Sane e Rodri. La vittoria del Manchester City è quotata a 2,65, di poco favorita rispetto ai reds.

Le probabili formazioni del big match di Premier League: tridenti stellari per Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mane.



ALLENATORE: Klopp



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Angelino, Stones, Fernandinho, Walker; Silva, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Aguero, Silva.



ALLENATORE: Guardiola

Dove vedere la partita in streaming o in tv

Liverpool-Manchester City verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport, canale Sky Sport Football e Sky Sport Uno.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it