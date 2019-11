Parma-Roma: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

Si riaccendono i riflettori sulla Serie A 2019/2020, che vedrà disputarsi la sua dodicesima giornata. Domenica 10 novembre alle ore 18:00 è il turno di Parma-Roma. La partita si disputerà allo stadio Ennio Tardini di Parma ed è un altro difficile esame per i giallorossi di mister Fonseca, che vogliono proseguire il buon momento di forma che stanno vivendo nonostante i tanti infortuni di queste ultime settimane.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e in streaming su Sky Go e Now TV.

Il pronostico del match

Il Parma non vince da tre giornate ma la decima posizione in classifica è assolutamente soddisfacente per i ducali. La spinta del Tardini potrebbe farsi sentire e i ragazzi di mister D’Aversa potrebbero creare non pochi grattacapi agli avversari. Il match è un interessante banco di prova per la Roma e la mano di Fonseca comincia a vedersi. Tra i meriti del tecnico portoghese, quello di puntare fortemente su ragazzi giovani di valore come Zaniolo, Kluivert e Mancini. La squadra capitolina esprime un buon calcio e l’ascesa fino al terzo posto è sinonimo di crescita. Adesso però serve quella continuità che negli ultimi anni è sempre mancata ai giallorossi. Ovviamente i favoriti sono gli ospiti ma, come detto, occhio ai padroni di casa. La partita potrebbe inoltre portare numerosi gol e tanto spettacolo.

Le probabili formazioni di Parma-Roma

Roberto D’Aversa potrebbe apportare qualche modifica al suo Parma. A centrocampo occasione per Barillà al posto di Hernani, mentre davanti non ci sarà certamente Karamoh, uscito per infortunio contro la Fiorentina. Ad affiancare Gervinho e Kulusevki potrebbe esserci Sprocati.

Paulo Fonseca confermerà in blocco l’undici titolare che ha sconfitto il Napoli. L’unica eccezione riguarda l’assenza certa del centrale turco Cetin, espulso proprio contro i partenopei. Qualche dubbio anche per Spinazzola, alle prese con un affaticamento muscolare. Pronto Santon al suo posto.

Di seguito le probabili formazioni di Parma-Roma:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Sprocati. All: D’Aversa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All: Fonseca.

