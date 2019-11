Juventus-Milan: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

Torna un grande classico del calcio italiano. Il posticipo della dodicesima giornata di Serie A è infatti Juventus-Milan, in programma domenica 10 novembre alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Juventus-Milan sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming su Sky Go e Now TV.

Il pronostico di Juventus-Milan

Il pronostico del match pare abbastanza semplice da formulare. Troppa la differenza tra le due squadre. La Juventus capolista parte favorita e il fatto che la partita si disputi all’Allianz Stadium, un vero e proprio fortino, sembra ridurre al minimo le possibilità di successo del Milan. I rossoneri dovranno giocare una partita di grande sacrificio ma sarà comunque difficilissimo arginare il gioco e i campioni della Juventus. Pioli ha preso le redini della squadra proprio nel bel mezzo di un tour de force che si concluderà contro il Napoli. Qualcosa di buono si è già visto, ma l’allenatore parmigiano ha bisogno di serenità e tempo.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

In vista di Juventus-Milan, Maurizio Sarri dovrà probabilmente rinunciare a De Ligt. Il difensore olandese non è stato convocato per la trasferta di Mosca in Champions League a causa di un infortunio alla caviglia. Anche per la sfida contro i rossoneri la sua presenza è in dubbio: pronto a sostituirlo uno tra Demiral e Rugani.

Pioli dovrà fare a meno di Castillejo: chance in avanti dunque per Rebic, mentre sembra recuperato Suso. Probabile anche il passaggio ad una difesa a tre con Conti e Theo Hernandez alzati sugli esterni di centrocampo.

Ecco dunque le probabili formazioni di Juventus-Milan:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain. Ronaldo. All: Sarri.

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Conti, Bennacer, Kessie, Theo Hernandez; Çalhanoglu, Suso; Piatek. All: Pioli.

