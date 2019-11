Chelsea-Crystal Palace: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Sabato 9 Novembre si giocherà Chelsea-Crystal Palace, match valido per la dodicesima giornata della Premier League con fischio d’inizio alle ore 13:30.

Il Chelsea viaggia solitario al quarto posto in classifica con 23 punti ed una vittoria farebbe comodo per conquistare il secondo posto nel caso in cui il Manchester City perda punti preziosi nello scontro diretto contro il Liverpool. Il Crystal Palace invece è nono con 15 punti. Un successo nel derby lo potrebbe proiettare addirittura in zona Europa League

Come arriva alla partita il Chelsea

Chelsea che è reduce dalla vittoria fuori casa contro il Watford per 2-1 e si trova in una grande condizione, dopo un inizio di stagione faticoso. I Blues contano cinque vittorie consecutive in campionato ed hanno staccato di addirittura sei punti l’Arsenal quinto. Si trova in un ottimo momento anche in Champions, è al comando del girone H con 7 punti assieme ad Ajax e Valencia.

Come arriva alla partita il Crystal Palace

Situazione differente quella del Crystal Palace, che si presenta allo Stamford Bridge dopo la sconfitta rimediata in casa per 2-0 contro il Leicester City. La squadra di Roy Hodgson deve risolvere il problema offensivo della squadra, contando che i gol fatti fino a questo momento sono solamente 10, a fronte di 14 reti subite.

Pronostico e quote di Chelsea-Crystal Palace

Le quote dei bookmakers danno i padroni di casa come favoriti a 1.33, il pareggio a 5.00 e la vittoria del Crystal Palace a 9.00. Il Chelsea sulla carta è strafavorito, ma potrebbe pagare dazio complici le fatiche settimanali europee, dove è stato impegnato nell’epico match casalingo contro l’Ajax.

Le probabili formazioni di Chelsea-Crystal Palace

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Emerson; Kovacic, Kanté; Willian, Mount, Pulisic; Abraham.

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Cahill, Tomkins, van Aanholt; Kouyaté, Milivojevic, McArthur; Zaha, Ayew, Schlupp.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Chelsea-Crystal Palace potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e NowTV.

