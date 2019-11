Sassuolo-Bologna: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Venerdì 8 Novembre alle ore 20:45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia avrà luogo Sassuolo-Bologna, primo anticipo valido per la 12a giornata di Serie A TIM 2019/20. L’arbitro della gara sarà Marco Piccinini da Forlì, coadiuvato al VAR da Gianluca Rocchi.

Sassuolo-Bologna, come arrivano le due squadre

Il periodo non è certamente positivo per nessuna delle due squadre emiliane: Sassuolo e Bologna hanno infatti raccolto solo 4 punti nelle ultime cinque uscite, scivolando in classifica rispettivamente al 15esimo e 13esimo posto; tuttavia è doveroso ricordare che la squadra di De Zerbi ha comunque una partita in meno rispetto ai felsinei, non giocata contro il Brescia per via della morte del patron Squinzi e da recuperare a dicembre

Le probabili formazioni si Sassuolo-Bologna

Il Sassuolo – alla luce delle molte assenze di cui deve farsi carico – dovrebbe proporre il classico 4-3-3, con Berardi e Boga ai lati dell’ex Empoli Ciccio Caputo, che per il momento sembra essere favorito su Gregoire Defrel. Romagna e Marlon saranno i centrali di difesa, ballottaggio aperto sugli esterni bassi. A centrocampo, oltre alla conferma di Locatelli, dovrebbe far il suo ritorno dal 1′ anche Alfred Duncan.

Mihajlovic dovrebbe invece confermare per 10/11 la squadra che è uscita sconfitta dal match con l’Inter, con l’unica variazione che potrebbe essere rappresentata dall’inserimento negli XI iniziali del pitbull Gary Medel.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli/Djuricic; Berardi, Defrel, Boga

Allenatore: Roberto De Zerbi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani. Kreici; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Quote e pronostico del match

I siti di betting vedono in Sassuolo-Bologna un match abbastanza equilibrato, con nessuna delle due squadre fortemente favorita sull’altra. La vittoria neroverde è quotata circa a 2,75, quella rossoblu intorno ai 2,60, mentre il pareggio viene pagato intorno ai 3,30.

Dove vedere Sassuolo-Bologna in diretta tv e streaming

Sassuolo-Bologna sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e NowTv.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it