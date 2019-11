Dove vedere Lazio-Lecce in diretta streaming o tv. Le formazioni

Domenica 10 novembre 2019 allo stadio Olimpico di Roma avrà luogo alle ore 15:00 Lazio-Lecce, match valevole per la 12a giornata d’andata della Serie A 2019/20. La direzione della gara è stata affidata a Gianluca Manganiello da Pinerolo, coadiuvato al VAR da Luca Pairetto da Nichelino.

Come arrivano le due squadre

La Lazio di Simone Inzaghi, almeno per quanto riguarda il campionato, vive un momento di forma straripante: sono tre le vittorie consecutive dei biancocelesti e 14 i punti ottenuti sui 18 disponibili nelle ultime sei gare giocate, bottino che consente alla squadra capitolina di occupare momentaneamente la 4a piazza, ultima valida per accedere alla prossima Champions League.

Il Lecce di Fabio Liverani si trova in una posizione di classifica meno prestigiosa rispetto a quella dei rivali – la 16a – ma pur sempre buona, anche e soprattutto in virtù di quelle che erano e che ancora sono le aspettative del club pugliese. Sono 4 i punti portati a casa nelle ultime quattro partite, tutti generati da pareggi arrivati contro Milan, Juventus, Sampdoria e Sassuolo, che hanno fatto dei salentini una vera e propria mina vagante del campionato nostrano: la Lazio è avvisata.

Le probabili Formazioni di Lazio-Lecce

Inzaghi non ha idea di fare sconti. Con il Lecce scenderanno i migliori undici: da Immobile a Luis Alberto, passando per Milinkovic Savic e Acerbi. Da valutare invece le condizioni del Tucuman Correa: in sua assenza Luis Alberto agirebbe da 2a punta, con il conseguente inserimento al centrocampo di Parolo. Inoltre c’è il possibile ballotaggio tra Patric e Luiz Felipe. Radu, Caicedo e Marusic non saranno parte del match.

4-3-1-2 è invece il modulo scelto da Liverani per la gara dell’Olimpico. Le uniche due modifiche rispetto alla gara col Sassuolo dovrebbero riguardare il centrocampo e l’attacco: Tachtsidis dovrebbe infatti ritrovare il posto fra i titolari ai danni di Tababelli. Falco – forte del gol di domenica scorsa- insidia fortemente Babacar. Lapadula invece non si tocca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Lulic; Correa, Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossetini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Lapadula

Allenatore: Fabio Liverani

Dove vedere Lazio-Lecce in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

