Tromba marina Genova: foto e video dell’evento meteorologico

Una tromba marina al largo di Genova questa mattina, giovedì 7 novembre 2019, le cui immagini e video hanno fatto il giro del web per lo spettacolo naturale offerto. In realtà le trombe marine erano due, ma solo una si è avvicinata minacciosamente presso il porto, per poi dissolversi prima di arrivare sulla terraferma. Nessun ferito né danno, quindi, ma solo un po’ di paura e tanta ammirazione per un evento che invero non succede così di frequente, ma che negli ultimi anni è stato di più avvistato sulle coste italiane (e documentato grazie alla viralità dei social network e di internet).

Tromba marina, grandine e arcobaleno: ecco cos’è successo e dove

La parte centrale della Regione è stata comunque colpita da rovesci temporaleschi e grandine, con maggior concentrazione verso il Ponente genovese, la Val Polcevera, la Valle Scrivia e la Val Bisagno. Massimo cumulo a Santuario del Monte Gazzo (12,2 mm in 15 minuti, 53,6 millimetri in tutto). Nuvole nell’area savonese, mentre cielo parzialmente sereno nelle province di La Spezia e Imperia. Nella notte, però, in alcune aree le temperature sono drasticamente scese, anche sotto lo 0, soprattutto in provincia di Imperia (Poggio Fearza) e Genova. Lo spettacolo naturale si è arricchito anche di un arcobaleno. Il tutto, assieme alla grandine e alle trombe marine, si è svolto nel giro di poco tempo, ma ha catturato l’attenzione di moltissimi abitanti delle zone, che non hanno certo risparmiato di documentare gli eventi e lo spettacolo naturale offerto.

Meteo novembre 2019: temperature e piogge previste

Le immagini della tromba marina a Genova

Non resta che dare spazio alle immagini delle trombe marine e dei fenomeni meteorologici che hanno interessato la zona di Genova catturate e diffuse su Twitter da utenti e organi d’informazione.

➡ Espectacular doble Tromba Marina

vista en Génova/Italia 07-NOV.

Imágenes cortesía @StormchaserUKEU pic.twitter.com/QK41amVLvm — EST PLUV ALTAMIRA Cs (@pluvaltamira) November 7, 2019

Espectacular #TrombaMarina hoy en #Génova #Italia 🇮🇹 se reportó fuerte tormenta y granizo

Nov 7, 2019

Créditos Sergio Battelli

Vía @BattelliSergio pic.twitter.com/I4hJj0Xhzc — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 7, 2019

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it