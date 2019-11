Un passo dal cielo 5: trama e anticipazioni di stasera 7 novembre 2019

Il giovedì sera come di consueto torna su Rai 1 la serie ambientata a San Candido e girata sulle sponde del lago di Braies in Trentino Alto Adige, Un passo dal cielo 5, con protagonisti Pilar Fogliati, Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Matteo Martari e Enrico Ianniello. Oggi giovedì 7 novembre andrà in onda in prima serata la nona puntata della quinta stagione, intitolata La sorgente dell’odio.

La trama della nona puntata di Un passo dal cielo 5

Il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e il capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti), si imbattono in un direttore di banca che sembra nascondere un passato molto complicato e discutibile, nonostante questo l’uomo riveli delle importanti informazioni riguardante l’indagine che i due stanno seguendo. Vincenzo e Francesco organizzano così un pericoloso viaggio in un remoto paesino tedesco, dove il commissario e il capo della forestale sperano finalmente di scoprire tutte le verità che stanno cercando a proposito di Albert Kroess (Matteo Martari), il capo della setta a cui stanno dando la caccia. Nel frattempo, a San Candido Emma approfitta della partenza improvvisa di Francesco per riflettere sul loro rapporto: chiudere definitivamente la relazione o rimanere al suo fianco nonostante tutto quello che è successo fra di loro nell’ultimo periodo? Valeria invece, nonostante il ritorno di Eva, non riuscirà a staccarsi da Carmela, rendendosi conto di essersi affezionata veramente alla bambina. La giovane si sentirà così legata alla piccola da commettere un grosso errore che potrebbe costare molto caro a Vincenzo.

Se non riuscite a seguire le puntate in diretta, le repliche di tutte le puntate di Un passo dal cielo 5 sono disponibili sul sito on demand Rai Play dal giorno seguente alla messa in onda in televisione.

