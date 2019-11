Chi è Stefano Accorsi ne La nostra terra su Rai 1. Carriera e biografia

Stefano Accorsi è Filippo ne La nostra terra, il film del 2014 ma tutt’ora attuale che Mediaset puntualmente manda in onda. Scopriamo di più sull’attore affascinante che fa impazzire il pubblico femminile.

Biografia e carriera di Stefano Accorsi

Stefano Accorsi è nato nel 1971 a Bologna, dove ha conseguito la maturità scientifica sognando però un futuro da attore. Dopo il liceo tenta l’ingresso nel mondo del cinema proponendosi per un film di Pupo Avati, che non lo sceglie per la parte ma si ricorderà di lui più avanti.

Accorsi viene contattato dallo stesso regista per recitare nel suo film Fratelli e sorelle, ruolo che accetta e segnerà il suo esordio come attore. Premiato come miglior attore esordiente, decide di iscriversi alla Scuola di Teatro a Bologna ed entra nella Compagnia Teatrale Stabile dell’Arena del Sole di Bologna, dove prende parte a un allestimento di Sei personaggi in cerca d’autore, un classico di Luigi Pirandello.

Nel 1994 uno spot di gelati in cui Stefano Accorsi è protagonista lancia la sua carriera rendendolo una famosa icona televisiva. Nel ’96 recita in ben tre film, uno dei quali è Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Non si dimentica però del teatro, che porta avanti in contemporanea con il cinema. Innumerevoli i film nei quali è comparso, il pubblico femminile lo ama e così anche quello adolescenziale, fatto mostrato durante la sua comparsa come giudice al serale del programma di Maria De Filippi, Amici.

Vita privata e amorosa

Nel 2003 Stefano Accorsi si trasferisce a Parigi in quanto innamoratosi della modella francese Laetitia Casta, sua compagna per circa dieci anni, dalla quale ha avuto due figli, Orlando e Athena. Purtroppo la storia naufraga nel 2013 e i due si separano, pur non essendosi mai sposati, avvenimento molto sofferto dall’uomo che ha dovuto affrontare grazie all’aiuto di uno psicologo.

Tornato in Italia, Stefano Accorsi conosce poi un’altra ragazza, modella anche lei, Bianca Vitali, di vent’anni più giovane di lui. Che l’amore non ha età lo dimostrano proprio loro due quando nel 2015 si sposano e danno alla luce un figlio, il terzo per Accorsi ma il primo per la coppia, Lorenzo. La Vitali è l’attuale moglie di Stefano e la coppia mostra un grande affiatamento, come si può dedurre anche dalle foto postate sui loro canali social.

Stefano Accorsi ne La nostra terra

La nostra terra è una commedia italiana del 2014 che racconta la storia della nascita delle cooperative agricole nei terreni confiscati alla mafia. Diretto da Giulio Manfredonia, nel film prende parte anche Stefano Accorsi con il ruolo di Filippo, un antimafia che lavora in un ufficio al Nord, che si trova impreparato quando mandato a lavorare al Sud.

Ecco la trama del film: Nicola Sansone è un proprietario terriero nel Sud Italia. Tuttavia lo Stato confisca i suoi terreni per darli in conduzione a una cooperativa, incapace ad avviare l’attività. Viene chiamato così Filippo (Stefano Accorsi) il quale dovrà affrontare numerosi ostacoli in modo comico con colpi di scena divertenti ma anche capaci di far riflettere sui limiti del buonismo da terzo settore.

