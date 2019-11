Amazon Prime Video novembre 2019: titoli, trame e catalogo del mese

Novembre è iniziato da poco più di una settimana e sono già in molti i titoli in arrivo per questo mese; per quanto riguarda Amazon Prime Video, come sempre si preferisce la qualità alla quantità. Vediamo insieme quali sono le nuove serie tv proposte dalla piattaforma streaming e quando usciranno di preciso.

Amazon Prime Video: uscite di novembre

Il primo novembre torna Jack Ryan con la seconda stagione: lo show è basato sui romanzi di Tom Clancy che racconta la storia di un agente della CIA. Nel nuovo ciclo di episodi Jack andrà nel Sud America, precisamente nella giungla del Venezuela, a indagare su un sospetto di traffico illegale di armi. Il presidente del Venezuela, per impedire a Jack di scoprire la verità tenterà di sviare le indagini portando l’agente a controllare gli Stati Uniti.

Il 15 novembre arriva sulla piattaforma la quarta e ultima stagione di The Man in The High Castle, la serie tv basata sul celebre romanzo di Philip Dick “La Svastica sul Sole”. Lo show è ambientato in un mondo distopico parallelo al nostro in cui la Germania Nazista ha vinto la guerra e adesso governa sul pianeta insieme al Giappone.

Il 25 novembre debutta su Amazon Prime una nuova serie tv intitolata La Scatola Nera. La trama ruota intorno a Tobia, un giovane sceneggiatore di teatro il quale invita la sua compagnia a passare del tempo in un casale di campagna, ma ognuno di loro nasconde dei segreti con cui saranno costretti a fare i conti.

Il 29 novembre, infine, all’esordio un nuovo show di genere thriller: The Report. La trama ruota intorno alla figura di Daniel J. Jones, un membro dello staff della Senatrice Dianne Feinstein con il compito di indagare sul Detention and Interrogation Program della CIA, creato dopo gli eventi dell’11 Settembre. Attraverso una costante ricerca, Jones scoprirà fin dove è riuscita a spingersi la CIA nell’insabbiare la verità.

