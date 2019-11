Una canzone per mio padre, trama cast e curiosità

Basato sulla vita vera del cantante Bart Milliard che con la sua canzone Can only image ha emozionato il mondo intero, nasce il film Una canzone per mio padre, che racconta la storia del suo riscatto dopo un’infanzia difficile e del suo successo come cantautore. Nelle sale italiane dal 7 novembre 2019, la pellicola che ha sfondato in America parla del ritrovamento di un rapporto padre-figlio che sembrava ormai perduto.

La trama di Una canzone per mio padre

Bart Milliard ora è un famoso cantautore e cantante americano ma la sua vita in passato non è stata per niente facile. Abbandonato dalla madre quando era solo un bambino, non riceve le giuste attenzioni neanche dal padre, uomo violento e dipendente dall’alcool. La situazione non migliora con l’adolescenza, al contrario i problemi aumentano tanto da spingere Bart a scappare di casa. Nel frattempo, durante gli anni liceali Milliard scopre un innato talento sonoro che darà una svolta alla sua vita.

Si unisce così a una band con cui inizia un tour in giro per l’America a bordo di un camper, che diventa la sua nuova casa. I giovani si mantengono grazie alle piccole somme guadagnate con i concerti finché Bart Milliard non conosce Brickell, un importante produttore di successo che riuscirà a farlo ragionare sul fatto che non è scappare da un problema il modo per risolverlo. Bart Milliard dopo le sue parole intraprende un lungo viaggio interiore che lo porterà a perdonare il padre e a ricongiungersi con lui, dedicandogli la canzone più bella che abbia mai scritto, Can only image canzone che cambierà la sua vita ma anche quella di molte altre persone.

Quando uscirà il film e curiosità su Una canzone per mio padre

Il film Una canzone per mio padre, diretto dai fratelli Edward e Jhon Irwin della durata di 110 minuti uscirà nelle sale italiane il 7 novembre 2019, dopo aver fatto un record di incassi in America, 80 milioni dollari in totale, di cui 20 solo la prima settimana.

La pellicola tratta un tema delicato, la debolezza dell’essere umano e la sua capacità di riscatto che si ottiene solo dopo una lunga analisi interiore e presa di consapevolezza di sé. La canzone Can only image che ha ispirato il film è in vetta alle classifiche e farà da colonna sonora alle scene. Ricordiamo inoltre che si tratta di una storia vera quella di Bart e di come egli sia riuscito a superare le ferite dell’infanzia. Non è stato facile per lui mettersi a nudo e raccontare la sua storia al mondo intero, ma sentiva di doverlo fare per aiutare chi sta passando una situazione simile alla sua.

Il cast del film

Ecco gli attori presenti nel cast del film Una canzone per mio padre: J. Michael Finley (Bart), Dennis Quaid (Arthur), il padre di Bart, doppiato da una delle voci italiane più famose Luca Ward, Cloris Leachman (Memaw), Madaline Carroll (Shannon), Trace Adkins (Brickell), Jason Burkey (Mike), Randy McDowell (Jim), Tanya Clarke (Adele), Brody Rose (Bart bambino) ed infine Taegen Burns (Shannon bambina).

