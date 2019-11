Dove vedere Napoli-Genoa in diretta streaming o in tv

Sabato 9 novembre alle 20:45, si giocherà al San Paolo Napoli-Genoa, partita valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Napoli nel caos

I partenopei stanno attraversando il periodo più difficile da 4 anni a questa parte, e chi ci sta andando di mezzo è l’allenatore Ancelotti. Data la brutta situazione in classifica che li vede al settimo posto fuori dalla zona Europa.



Nelle ultime 3 partite il Napoli ha totalizzato soltanto 2 punti perdendo ben 4 posizioni in classifica, e nello scontro diretto di sabato scorso contro la Roma ha perso ha perso anche la zona Europa League. Partita terminata 2-1 nella quale gli azzurri hanno dimostrato supremazia ma scarsissima concretezza sotto porta, i giallorossi hanno approfittato e colpito i partenopei quando hanno potuto, prima con Zaniolo e poi, dopo il rigore sbagliato da kolarov, viene concesso e trasformato un altro rigore dal francese Veretout che chiude così la partita, inutile il gol di Milik verso la fine della gara.



Contro il Genoa serve una vittoria salvifica per ristabilire lo spogliatoio e il rapporto con allenatore e società, tornando cosi a inseguire la zona Champion’s League. La vittoria del Napoli è quotata ai bookmakers a 1,40.

Il Genoa prova a rialzarsi

L’allenatore del Genoa, Thiago Motta, sogna di approfittare di questo caos e di fare uno sgarbo al suo ex allenatore al PSG Ancelotti, perché la classifica per il grifone si fa sempre più catastrofica, e ormai è entrata in zona retrocessione.



I rossoblù sono reduci da due sconfitte e cercano quindi un risultato positivo per dare speranza nella risalita. Nel match casalingo contro l’Udinese ha subito un 1-3 che ha distrutto le ultime certezze rimaste nel club. Gara che era cominciata col piede giusto dopo il gol di Pandev a primo tempo, ma dopo il pareggio del ristabilito De Paul il Genoa è scomparso dal campo e l’Udinese ha dilagato con i gol di Sema e Lasagna per l’1-3 definitivo.



Al San Paolo i rossoblù tenteranno l’ardua l’impresa di fare risultato. Il pareggio del Genoa è quotato a 5,00, mentre la vittoria a 7,00.

Napoli-Genoa: probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Callejon, Rui, Elmas, Zielinski; Milik, Lozano.



ALLENATORE: Ancelotti



GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev, Saponara, Agudelo; Pinamonti.



ALLENATORE: Thiago Motta

Dove vedere Napoli-Genoa

Napoli-Genoa sarà visibile esclusivamente su DAZN.

