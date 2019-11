Prossimo turno Premier League: orari partite e calendario giornata 12

Il campionato inglese si appresta a vivere la dodicesima giornata. Il prossimo turno di Premier League scatta infatti venerdì 8 novembre con Norwich City-Watford e si chiude domenica 10 novembre con la super sfida tra Liverpool e Manchester City.

Proprio i reds sono al comando della classifica con 31 punti, ben sei in più dei citizens guidati da Pep Guardiola, autori di qualche passo falso di troppo. Molto bene stanno facendo anche Leicester City e Chelsea.

Prossimo turno Premier League: gli orari delle partite

Come detto è Norwich City-Watford ad aprire il prossimo turno di Premier League, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Le due squadre occupano le ultime due posizioni della classifica: il Norwich ha visto pian piano spegnersi la vena realizzativa del bomber Pukki che aveva permesso ai gialloverdi di superare anche una corazzata come il Manchester City. Difficile pronosticare invece una stagione così deludente per il Watford, al momento ultimo. Lo scorso anno il club di proprietà della famiglia Pozzo aveva chiuso il campionato in undicesima posizione, raggiungendo anche la finale di FA Cup.

La giornata di sabato è aperta dal Chelsea di Frank Lampard. Squadra giovane e in forte crescita, i blues attendono a Stamford Bridge il Crystal Palace, match che inizierà alle ore 13:30. Alle 16:00 cercano punti importanti il Burnley e il Newcastle, che sfideranno rispettivamente il West Ham e l’ottimo Bournemouth. Southampton-Everton è sfida tra due squadre che cercano punti pesanti per abbandonare i bassifondi della classifica, mentre il Tottenham ospita l’ostico Sheffield United. Non sarà un turno facile per Leicester City: le foxes, terze in classifica, affronteranno infatti l’Arsenal.

Domenica alle 15:00 sarà la volta di Manchester United-Brighton, con i red devils freschi di qualificazione ai sedicesimi di finale della UEFA Europa League. Stesso orario d’inizio per Wolverhampton-Aston Villa.

Il prossimo turno di Premier League si chiuderà alle 17:30 con il big match tra Liverpool e Manchester City, già sfida importantissima per il campionato. Un eventuale successo dei ragazzi di Klopp significherebbe andare a +9 sul City e mettere già una prima ipoteca sulla conquista del titolo. Il match si preannuncia a dir poco esaltante, vista l’importanza della posta in palio e l’enorme cifra tecnica delle due contendenti.

Prossimo turno premier League: calendario completo

Questo dunque il calendario completo del prossimo turno di Premier League:

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

Norwich City-Watford – 21:00



SABATO 9 NOVEMBRE

Chelsea-Crystal Palace – 13:30

Burnley-West Ham – 16:00

Newcastle United-Bournemouth – 16:00

Southampton-Everton – 16:00

Tottenham-Sheffield United – 16:00

Leicester City-Arsenal – 18:30



DOMENICA 10 NOVEMBRE

Manchester United-Brighton – 15:00

Wolverhampton-Aston Villa – 15:00

Liverpool-Manchester City – 17:30

