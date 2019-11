Serie A calcio a 5: la presentazione della 7a giornata

La Serie A di calcio a 5 è pronta a vivere la sua 7a giornata. Il turno sarà articolato in due giorni: venerdì 8 novembre e sabato 9 novembre. Andiamo a vedere gli incontri che si disputeranno.

Serie A calcio a 5: le partite di venerdì 8

Ad aprire la giornata sarà la sfida delle 19 tra Acqua e Sapone Unigross e Italservice Pesaro. Remake della scorsa finale scudetto che ha incoronato i marchigiani come campioni d’Italia. I padroni di casa con 13 punti occupano la quinta posizione, mentre gli ospiti hanno gli stessi punti ma grazie ad una maggiore differenza reti si trovano in terza posizione, con una partita da recuperare.

Italservice che vanta la miglior difesa con solo 10 reti al passivo. Due invece le sfide delle 20:30: Lynx Latina-Signor Prestito CMB e Real Arzignano-Feldi Eboli. Il Lynx Latina con 6 punti in altrettante partite occupa la decima posizione e ospita il sorprendente Signor Prestito che con 13 punti è secondo e può vantare il miglior attacco del torneo: 33 le marcature messe a segno.

Nell’altra sfida il Real Arzignano, ha conquistato soltanto 4 punti e ha assolutamente bisogno di vincere per abbandonare la zona playout. In Veneto arriva un cliente molto ostico, ovvero la Feldi Eboli che con 13 punti occupa la terza posizione in graduatoria. Situazione di classifica dunque completamente opposta per le due compagini.

La partita delle 21 sarà invece CDM Futsal Genova-Colormax Pescara. Due squadre che stanno facendo davvero moltissima fatica in questo avvio di campionato. Entrambe, appaiate a 3 punti e in piena zona retrocessione, vorranno trionfare in questo scontro molto delicato per la permanenza in massima serie.

Le partite di sabato 9

In questa 7a giornata della Serie A di calcio a 5, sono due le partite che andranno in scena alle 18 di sabato: Sandro Abate Avellino-Came Dosson e Cybertel Aniene-Real Rieti.

Nella prima sfida i campani, sesti con 12 punti ricevono la Came Dosson che è appena due lunghezze più indietro. Sfida davvero interessante per queste due squadre che si trovano entrambe in zona playoff. Decisamente diverse invece le prospettive per Cybertel Aniene e Real Rieti: i padroni di casa sono ultimi in classifica con 1 solo punto conquistato, ma con una partita in meno. Gli ospiti sono la prima della classe con solo 2 punti di vantaggio sulle inseguitrici, trascinati dai gol del capocannoniere del torneo Fortino (già a quota 8).

Alle 19 si daranno battaglia Italian Coffee Petrarca e Todis Lido di Ostia, entrambe a 4 punti. Nella sfida che chiuderà il settimo turno di Serie A calcio a 5 si affronteranno invece Kaos Mantova e Meta Catania Bricocity: fischio di inizio alle 20. I lombardi con 9 punti occupano la nona posizione mentre i siciliani con 12 punti si trovano in piena zona playoff in settima posizione.

