For All Mankind 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Il primo novembre ha debuttato sulla nuova piattaforma streaming Apple+ una serie tv di genere ucronico dai temi drammatici: stiamo parlando di For All Mankind. Apple ha deciso di scommettere largo sullo show, annunciando la produzione per una seconda stagione. Come riporta Deadline, uno dei motivi principali di questa scelta riguarda l’abbattimento dei costi di produzione attraverso una strategia mirata a economizzare e garantire in tal modo il continuo dei suoi contenuti originali: la medesima sorte è accaduta con The Morning Show e altre serie tv che possono rientrare in questo sistema sono See, Dickinson, Little America e Home Before Dark. Ad aver ideato lo show sono stati Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, i quali hanno anche lavorato alla sceneggiatura. La messa in onda del secondo ciclo di episodi è prevista per il 2020; per quanto riguarda il numero di puntate, invece, è probabile, considerando quanto accaduto per la prima stagione, che si raggiunga la quota 10. In attesa di nuove informazioni sugli sviluppi di For All Mankind, possiamo dare un’occhiata al trailer della serie tv:

Trailer prima stagione For All Mankind

For All Mankind: la trama

Trattandosi di uno show ucronico (sottogenere della fantascienza), la trama della serie tv è ambientata in una realtà alternativa; in particolare, in questo nuovo mondo, l’Unione Sovietica è stato il primo paese a raggiungere l’obbiettivo di toccare il suolo della Luna. La sconfitta subita dagli Stati Uniti ha portato la nazione americana a decidere di investire ulteriormente nell’ingegneria aerospaziale con lo scopo non solo di non farsi surclassare dai propri rivali, ma anche e soprattutto di spingersi più lontano possibile nell’ambito dell’astronautica e nell’esplorazione dei corpi celesti. Tutto questo per raggiungere uno dei sogni racchiusi nei cuori di tutta l’umanità: scoprire l’Universo.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di For All Mankind e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Joel Kinnaman veste i panni di Edward Baldwin; Michael Dorman nel ruolo di Gordo Stevens; Wrenn Schmidt interpreta Margo Madison; Sarah Jones è Tracy Stevens; Shantel VanSanten veste i panni di Karen Baldwin; Jodi Balfour nel ruolo di Ellen Waverly.

