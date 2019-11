Dove vedere Sampdoria-Atalanta in diretta streaming o in tv

Uno dei match in programma nella dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Sampdoria-Atalanta, che si disputerà domenica 10 novembre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Ferraris di Genova.

La Sampdoria arriva a questo difficile scontro dopo aver trovato un successo vitale lo scorso lunedì, battendo di misura la SPAL a domicilio nei minuti di recupero finali. Nonostante ciò, la classifica è ancora parecchio deficitaria e vede il club relegato in piena zona retrocessione al terzultimo posto; ma l’ultima vittoria potrebbe dare il la ad una risalita che non è assolutamente impossibile. Il fattore pubblico dovrà essere fondamentale, considerando che l’avversario non è certamente il più abbordabile a disposizione. Uno degli uomini che sta venendo recuperato da Claudio Ranieri è certamente Gaston Ramirez, autore di un gol e un assist nelle ultime due partite. Ancora parecchie difficoltà invece per Fabio Quagliarella, a secco dal gol su rigore dello scorso 1 settembre a Reggio Emilia e rimasto in panchina in quel di Ferrara.

L’Atalanta arriva a questa sfida dopo aver bloccato a San Siro il Manchester City in Champions League, conquistando di fatto il primo punto storico nella massima competizione europea per club. Il buon morale per questo risultato potrebbe riflettersi sul campionato, dove la Dea è reduce dall’aver conquistato un solo punto nelle ultime due uscite. Servirà quindi ripartire con una vittoria in un campo dove è stata centrata tre volte negli ultimi vent’anni.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Rigoni, Ekdal, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskiy; Gomez, Muriel.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NowTV.

