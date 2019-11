Dickinson 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il primo novembre è stata lanciata la nuova piattaforma streaming Apple+; insieme a essa hanno debuttato vari show tra cui Dickinson. Per ammortizzare i costi di produzione e garantire il proseguimento dei suoi contenuti originali, Apple ha deciso di rinnovare la serie tv per una seconda stagione. Alena Smith figura come creatrice, nonché sceneggiatrice, del progetto; la prima stagione conta 10 episodi di 30 minuti ed è probabile che anche il secondo ciclo di puntate condivida lo stesso format. Per quanto riguarda la data della messa in onda della prossima stagione, dal momento che è da poco entrata in produzione, è probabile che dovremo aspettare il 2020. In attesa di informazioni ufficiali sul futuro della serie tv, possiamo declinarne la trama e dare un’occhiata al trailer; quest’ultimo lo proponiamo di seguito in lingua originale e con i sottotitoli in italiano.

Dickinson Trailer Prima Stagione

Dickinson: la trama

Come suggerisce il nome, lo show racconta la storia della scrittrice Emily Dickinson, attraverso un tono decisamente moderno, apprezziamo il percorso di una donna con un sogno nel cassetto: quella di diventare scrittrice, alle prese con le costrizioni della società in un 1800 difficile da sorreggere.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Hailee Steinfeld veste i panni della protagonista, la scrittrice Emily Dickinson; Jane Krakowski nel ruolo di Emily Norcross, la moglie di Edward e madre della scrittrice; Toby Huss è Edward Dickinson, padre di Emily; Anna Baryshnikov intrerpreta Lavinia “Vinnie” Dickinson, la sorella minore di Emily; Ella Hunt veste i panni di Sue Gilbert, migliore amica di Emily, nonché la fidanzata di Austin; Adrian Enscoe nel ruolo di Austin, il fratello di Emily; Darlene Hunt interpreta Maggie, la domestica della famiglia.

