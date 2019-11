Spider Man – Un nuovo universo 2: trama, cast e quando esce il film

I fan della Marvel possono fare un glorioso sorriso: in produzione un nuovo film incentrato sull’universo dei supereroi più amati di sempre; in questo caso, protagonista della pellicola sarà Spider Man – Un nuovo Universo 2. Alla luce del grande successo del primo film, il quale è stato candidato agli Oscar come Miglior Film di Animazione, vincendone il premio, è stato deciso di darne un seguito. La conferma della produzione della pellicola arriva insieme alla data di uscita: bisognerà aspettare il 2022 prima di vedere Spider Man – Un nuovo Universo 2 nelle sale cinematografiche, più precisamente, l’8 aprile di quell’anno debutterà nei cinema statunitensi. Per quanto riguarda l’arrivo della pellicola nel nostro Paese dovremo attendere nuove informazioni ufficiali. Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman saranno ancora una volta i registi del sequel e, secondo quanto riporta Variety, il trio ha già annunciato che la trama subirà un salto temporale di 2 anni rispetto agli eventi accaduti nel primo film. Ricordiamo inoltre che la storia si basa non sui fumetti classici dell’Uomo Ragno di Tom Holland, vale a dire Peter Parker, bensì sulle avventure dello Spider-man Miles Morales. In attesa di tutte le novità sul prossimo film Marvel, possiamo dare un’occhiata alla trama e al cast della pellicola animata.

Spider Man – Un Nuovo Universo 2: la trama

Al momento non ci sono informazioni su quella che sarà la trama del secondo capitolo di Spider Man – Un Nuovo Universo. Possiamo tuttavia farci un’idea scoprendo cosa è accaduto nel primo film. Miles Morales, è un giovane adolescente di Brooklyn quando, scoperto il segreto di Kingpin e il lavoro su un acceleratore di particelle, incontra Alter Ego della sua persona. Stringendo rapporti con questi nuovi “spider men”, il gruppo intero tenterà di sventare i progetti di Kingpin, desideroso, attraverso l’acceleratore di particelle, di aprire varchi inter-dimensionali per trovare sua moglie e sua figlia dopo averle tragicamente perdute. Il gruppo, per evitare conseguenze disastrose all’interno dell’Universo, farà di tutto per fermare Kingpin. Una volta riusciti nel loro intento, ognuno degli spider-men tornerà nella propria dimensione.

Il Cast del Film

Vediamo ora chi sono i doppiatori italiani di Spider Man – Un Nuovo Universo 2 e a quali personaggi presteranno loro la voce: Tommaso Di Giacomo è Miles Morales / Spider-Man; Roisin Nicosia è Gwen Stacy / Spider-Woman; Alberto Angrisano è Aaron Davis / Prowler; Stefano Crescentini è Peter B. Parker / Spider-Man; Paolo Marchese è Wilson Fisk / Kingpin

