Love Alarm 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Il 30 Ottobre 2019 Netflix ha annunciato il rinnovo di una serie tv coreana di genere romance drama ambientata in una realtà alternativa al limite del distopico: stiamo parlando di Love Alarm. Lo show è ispirato all’omonimo fumetto di Chon Kye-young e, considerando il successo della prima stagione, si è deciso di puntare lontano e avviare la produzione, per la gioia dei fan, di un secondo ciclo di episodi, che, considerando raggiungano lo stesso numero di puntate del precedente, non saranno meno di 8. Alla regia di Love Alarm troviamo Lee Na-jung, mentre alla sceneggiatura hanno lavorato Lee Ah-yeon, Seo Bo-ra e Kim Sae-bom; per quanto riguarda la data di debutto della seconda stagione, Netflix non si è ancora espressa al riguardo, ma supponiamo l’aggiunta del titolo al catalogo della piattaforma dopo la prima metà del 2020. Ricordiamo, inoltre, che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di iscriversi per mezzo del mese di prova gratuita; per chiunque avesse il desiderio di visionare i contenuti del sito sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio. In attesa di nuove informazioni sul futuro dello show, possiamo goderci il trailer della prima stagione di Love Alarm: lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Love Alarm 2: la trama

Come su scritto, la trama dello show è ambientata in una realtà alternativa e distopica in cui l’essere umano utilizza un app per trovare spiriti affini con cui sviluppare una relazione amorosa. In particolare, l’applicazione chiamata appunto “Love Alarm” offre la possibilità di avvisare l’utente ogni qualvolta in un raggio di 10 metri è presente una persona interessata sentimentalmente. La storia della prima stagione si sviluppa attraverso un triangolo amoroso in cui due ragazzi sono innamorati di un’unica donna; quest’ultima ancora non riesce a scegliere chi dei due avrà la meglio nella contesa. Nella seconda stagione, tuttavia, verrà lanciato un aggiornamento dell’app, portandola alla versione 2.0; la novità assoluta è che Love Alarm 2.0 non solo sarà capace di indicare l’interesse di una persona, ma anche e soprattutto di prevedere come i sentimenti si svilupperanno e se essi potranno portare la relazione a un livello solido e duraturo. Lo show è uno spaccato di vita sociale molto interessante che traccia nella mente dello spettatore l’esigenza di una domanda morale: qual è il confine da porre tra tecnologia e rapporti umani in senso intimo e stretto? E ancora, può un algoritmo essere realmente capace di circoscrivere il sentimento dell’amore in una logica emozionale continuamente in divenire? Sull’onda del “cosa accadrebbe se…” lo spettatore è invitato a riflettere su un’eventualità (e le sue conseguenze) non solo plausibile, ma anche in qualche modo attuabile nel prossimo futuro.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Love Alarm e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Kim So-hyun veste i panni di Kim Jo-jo; Song Kang nel ruolo di Hwang Sun-oh; Jung Ga-ram interpreta Lee Hee-young; Shin Seung-ho è Il-sik; Go Min-si veste i panni di Park Gool-mi.

