Halo: trama, cast e anticipazioni della serie TV tratta dal videogioco

Halo, il celebre videogame, sta per avere una serie TV dedicata: avrà circa nove episodi e la messa in onda è fissata per il 2020. Showtime, che produrrà la serie, ha annunciato l’entrata in produzione della serie, rivelando anche il cast e i relativi personaggi.

Halo: il set in Ungheria

Steve Kane e Kyle Killen saranno gli scrittori e showrunner della serie TV. Il primo lavorerà prevalentemente a Budapest, in Ungheria, dove è stato allestito il set. Il secondo seguirà il lavoro per lo più dagli Stati Uniti. Killen dovrebbe essere presente, anche se non sempre, sul set. Kane è noto come il creatore di The Last Ship. Inoltre, ha collaborato per American Dad e The Closer. Lead director e produttore esecutivo sarà Otto Bathurst, che ha diretto nel 2018 Robin Hood e il primo episodio di Black Mirror.

Una serie TV fedele al videogame

Non sono filtrate troppe informazioni su come sarà Halo, anche se la produzione afferma di avere intenzione di attenersi con la massima fedeltà al videogame. Sarà quindi incentrata sulle avventure di John-117, che viene più comunemente chiamato Master Chief o il Capo. John è uno Spartan II, fa parte cioè di una milizia di soldati geneticamente modificati. Gli Spartan hanno il compito di portare a termine missioni contro le ex colonie provenienti dall’extramondo e i Covenant. Dopo una sfortunata battaglia sul pianeta Reach, il Capo fugge su un’astronave comandata dal Capitano Keyes, verso un pianeta a forma di anello. Qui parte Halo e si presume, anche la Serie.

Anche Steven Spielberg coinvolto nella produzione

La produzione ha anche detto che, pur restando fedele al gioco, la Serie darà a situazioni ben conosciute dai giocatori una nuova prospettiva. A proposito di produzione, pur restando Showtime il produttore principale, in Halo sarà coinvolta anche la Amblin Entertainment di Steven Spielberg. Ancora non si sa se il famoso regista avrà parte attiva nel progetto Halo, ma il suo interesse per la fantascienza lo farebbe supporre.

Magnifica 70: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Halo: il cast già noto

Showtime, tramite un messaggio su Twitter, ha svelato il cast completo di Halo. Nuovi volti si sono aggiunti a quelli già noti. Già si sapeva che Pablo Schrieber fosse stato scelto per il ruolo di Master Chief. Accanto a lui, Natasha McElhone, nel doppio ruolo di Catherine Elizabeth Halsey, la dottoressa che selezionò i bambini del progetto Spartan e di Cortana l’intelligenza artificiale che supporta il Capo e gli Spartan. Bokeem Woodbine interpreterà Soren-066, un personaggio assai complesso che entrerà in conflitto con Master Chief. Shabana Azmi è impiegata nel ruolo dell’Ammiraglio Margaret Parangosky e Bentley Kalu in quello di Vannack-134, uno degli Spartan. Questo personaggio non appartiene alla saga, ma è stato creato appositamente per la serie TV. A completare il cast già noto, Natasha Culza, Kate Kennedy e Yerin Ha, rispettivamente nel ruolo di Riz-128, una “war machine”, Kai-125, un altro Spartan e Kwan Ha. Anche questo personaggio è stato pensato per la serie e non è presente nei videogames.

Halo: i nuovi volti

Con il messaggio su Twitter, Showtime ha anche reso note alcune new entries che andranno a completare il cast. Si tratta di Danny Sapani, che interpreterà il Capitano Jacob Keyes, descritto come un militare, eroe di guerra, ma anche padre amorevole, che scoprirà come lavorare insieme alla figlia e all’ex moglie sia fonte di problemi. Olive Gray avrà il ruolo di Miranda Keyes, figlia di Jacob, brillante comandante della UNSC, che cerca di scoprire il più possibile sulla natura dei Covenant. Ma per fare questo, dovrà comprendere anche la politica della UNSC. A Charlie Murphy, infine, il ruolo di Makee, un’orfana umana che è stata allevata dai Covenant e che, come loro disprezza la razza umana. Appuntamento quindi all’anno prossimo per le avventure di Master Chief e degli Spartan.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it