Gabriel Garko: chi è a Live non è la D’Urso, carriera e biografia

Torna in televisione il re delle fiction Gabriel Garko, ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Live non è la D’Urso di lunedì 11 novembre 2019. Garko si è infatti visto al centro di numerosi gossip sulla sua vita sentimentale, i fan sospettano un matrimonio segreto con Gabriele Rossi.

Chi è Gabriel Garko, biografia e carriera

Gabriel Garko, nome d’arte di Dario Gabriel Oliviero, modello e attore italiano, nasce a Torino sotto il segno del cancro il 12 luglio 1972. Pochi forse sanno che la scelta del nome d’arte Garko deriva probabilmente da un omaggio al cognome materno Garchio.

Gabriel muove i primi passi nel mondo della moda e con i suoi 1.82 metri di altezza vince dapprima il titolo di Mr Settimo Torinese nel 1990 e l’anno successivo si aggiudica la fascia de Il più bello d’Italia. Garko decide successivamente di approcciarsi a un altro mondo, quello della recitazione e inizia a fare la gavetta interpretando ruoli in alcuni fotomontaggi. Nel 1995 recita con Francesca Dallera nel cortometraggio Troppo Caldo, facendosi così notare da molti altri registi che iniziano a volerlo come protagonista delle loro fiction.

La signora della città, Una donna in fuga, Angelo Nero, innumerevoli le serie tv italiane che hanno visto Gabriel Garko personaggio principale, tanto che gli è stata etichettata la nomina di “re delle fiction“. Egli ha recitato insieme a grandi attrici come Sabrina Ferilli in Caldo Criminale, Manuela Arcuri, Serena Autieri e Virna Lisi; ma raggiunge il suo apice di popolarità con le serie Il bello delle donne e L’onore e il rispetto.

Nel 2016 Gabriel Garko fu co-conduttore del Festival di Sanremo, la cui comparsa divise il pubblico in due sezioni: chi non apprezzò l’idea di averlo scelto come co-conduttore e chi invece (forse per la sua bellezza) rimase incollato allo schermo solo per lui. In ogni caso lo rivedremo presto in televisione come ospite di Barbara D’Urso per parlare di un tema intimo e privato.

Atypical 3: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

In televisione a Live non è la D’Urso

Ad annunciare il ritorno di Garko in televisione è stata la stessa Barbara D’Urso durante una puntata del suo programma Pomeriggio Cinque. Il motivo della sua ospitata è uno scoop che ha fatto molto parlare di sè, i più attenti hanno infatti notato la comparsa di una fede all’anulare sinistro e i fan si chiedono se Gabriel si sia sposato in segreto. Già durante una puntata di Domenica In la conduttrice Mara Venier aveva cercato di indagare sulla probabilità delle nozze di Garko, ma l’attore ai tempi non ha voluto rilasciare dichiarazioni, può essere che ora si senta pronto per svelare a tutti il suo “segreto”.

Il sospetto su un probabile partner ricade su Gabriele Rossi, che ormai fa coppia fissa con Gabriel e compare nella maggior parte delle foto da lui postate, ma questa sera la D’Urso cercherà di indagare più a fondo sulla vicenda, nella speranza che l’attore decida di aprirsi con il pubblico. Ciò che più ha insospettito i fan è stata una dichiarazione fatta da Garko qualche tempo prima dove esprimeva la sua non volontà a sposarsi. Può essere che abbia cambiato idea, com’è lecito che sia, ma ha anche sempre espresso che ciò che accade dentro le sue mura domestiche preferisce non diventi di pubblico dominio.

Gabriel Garko parlerà della sua vita privata e amorosa nei salotti di Barbara D’Urso o lascerà la padrona di casa e gli spettatori con il dubbio? Le risposte a queste domande le avremo solo guardando la puntata di Live non è la D’Urso questa sera, in onda su Canale 5 alle 21.30.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it