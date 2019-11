Serie A Volley maschile 2019/2020: partite e calendario prossimo turno



Il prossimo turno della SuperLega di volley maschile si aprirà mercoledì 13 novembre alle 19:30 (il resto delle partite alle 20:30). Quinto turno che si chiuderà con il match di giovedì 14 tra Pallavolo Padova e Sir Safety Umbria Volley. In questo turno riposerà la Power Volley Milano.

Un breve accenno alla classifica

In questo istante la classifica vede al primo posto l’incontrastata Volley Lube con 5 vittorie e nessuna sconfitta. Segue il Modena Volley a 12 punti, imbattuto anch’esso, con una partita in meno della capolista, e il Trentino Volley a 11. Purtroppo il fanalino di coda Argos Volley Sora non ha ancora ottenuto 1 punto in classifica e tenterà di risollevarsi proprio contro la Callipo Sport che ha 1 solo punto in classifica.

LEGGI ANCHE: Qualificazioni Euro 2020: il punto

Serie A Volley maschile – programma partite

Il quinto turno si apre proprio con Callipo Sport-Argos Volley Sora, sabato 13 alle 19:30. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria si affronteranno i due fanalini di coda che cercano la prima vittoria in questo campionato. Gli arbitri designati per il match sono Gianluca Cappello e Alessandro Tanasi. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport.



Alle 20:30 si affronteranno Calzedionia Verona-Cucine Lube Civitanova al AGSM Forum di Verona. Il Verona reduce dalla sconfitta contro l’Itas Trentino tenterà nell’impresa di battere la capolista. La direzione della gara è stata affidata a Roberto Boris e Alessandro Cerra. Il match sarà visibile su Diretta Eleven Sports.



Leo Shoes Modena-Top Volley Latina si sfideranno al PalaSport G.Panini di Modena. La seconda in classifica modenese tenterà di non fermare la sua striscia positiva di 4 vittorie. Match assegnato agli arbitri Ubaldo Luciani e Marco Turtù. La gara sarà visibile su Diretta Eleven Sports.



Al BLM Group Arena di Trento si giocherà Trentino-Gas Sales Piacenza, banco di prova per i trentini che vogliono restare attaccati a Modena e Lube. Gli arbitri designati per il match sono Umberto Zanussi e Giuseppe Curto. La partita sarà visibile su Diretta Eleven Sports.



Vero Volley Monza-Consar Ravenna si disputerà al PalaYamamay di Busto Arsizio. Gli arbitri designati per il match sono Dominga Lot e Massimo Florian. La partita verrà trasmessa su Diretta Eleven Sports.



L’ultimo match di giornata verrà giocato giovedì 14 novembre alle 20:30, tra Kioene Padova-Sir Safety Conad Perugia. Il posticipo è stato assegnato agli arbitri Mauro Goitre e Armando Simbari. Il match verrà trasmesso in diretta su Rai Sport.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it