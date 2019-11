Orlando Bloom: biografia, carriera e film. Chi è ne I pirati dei caraibi

I Pirati dei Caraibi, La Maledizione della prima Luna. Un film del 2003 con Johnny Depp nel ruolo di Capitano Jack Sparrow, Geoffrey Rush (Pirata Barbossa), Orlando Bloom (Will Turner).

Chi è Orlando Bloom: carriera e vita privata dell’attore

Orlando Jonathan Blanchard Bloom nasce a Canterbury, in Inghilterra, il 13 gennaio 1977. Già da piccolissimo, ispirato dal super-eroe Superman coltiva il sogno di diventare un attore. Nel 1993 all’età di 16 anni, si trasferisce a Londra e frequenta la “National Youth Theatre” che lo porterà nel 1997 al suo debutto cinematografico con il film Wilde, regia di Brian Gilbert. Nel 2001 arriva il primo ruolo importante, quando viene scelto per interpretare l’elfo Legolas nella versione cinematografica de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, trilogia formata da: La Compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. Sarà poi un’altra saga nel 2003 a far amare Orlando Bloom al grande pubblico. Stiamo parlando propri di Pirati dei Caraibi. Altri film degni di nota a cui l’attore ha partecipato sono: Troy (2004) dove interpreta Paride, Le crociate – Kingdom of Heaven (Kingdom of Heaven), regia di Ridley Scott (2005) dove veste i panni di Baliano di Ibelin. Nel 2013 ancora nel ruolo di Legolas nella saga Lo Hobbit.

Per quanto riguarda la vita privata di Orlando Bloom è noto che è stato sposato fino al 2013 con la modella Miranda Kerr, con cui ha avuto un figlio. Attualmente è fidanzato con la Pop-star Katy Perry. Sappiamo inoltre che Bloom è molto attivo in campo benefico e che dal 2004 è entrato a far parte della della Soka Gakkai Internazionale (letteralmente: società per la creazione di valore).

