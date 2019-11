Allerta meteo 11 novembre 2019: scuole chiuse e zone colpite in Italia

Oggi lunedì 11 novembre in Calabria, Sicilia e Basilicata è allerta meteo. In alcune zone di queste Regioni è stata ordinata in via precauzionale la chiusura delle scuole. Un forte maltempo si abbatterà infatti nel Sud Italia a causa di una perturbazione proveniente dall’Africa, che porterà con sé anche forti venti di scirocco oltre a temporali di forte intensità.

Allerta meteo 11 novembre 2019: scuole chiuse, ecco dove

Le Regioni più colpite saranno Calabria e Sicilia ed è proprio in queste due regioni che è stata decretata la chiusura delle scuole in via precauzionale.

In Sicilia è allerta meteo di livello arancione a partire dalla tarda mattinata e si prolungherà fino alla mezzanotte. Nella zona di Acireale alcuni sindaci hanno deciso per la chiusura della scuola, così come nel ragusano, e più precisamente a Pozzallo e Ispica. Nel trapanese la chiusura delle scuole interesserà Castelvetrano, mentre ad Agrigento diversi istituti sono rimasti chiusi, soprattutto nelle zone di Ribera, Sciacca, Naro e Palma di Montechiaro.

Che tempo farà a novembre 2019: temperature e piogge previste

Le stesse decisioni sono state prese anche per alcune aree della Calabria, specialmente nel versante ionico, dove sono previsti i più forti acquazzoni. Anche qui l’allerta meteo partirà dalla tarda mattinata e durerà tutta la gioranta fino alla mezzanotte. Catanzaro e Crotone, stando alle previsioni, saranno le aree più colpito. Per questo motivo si è deciso per la chiusura delle scuole in diversi comuni in provincia di Catanzaro (tra cui Soverato, Caraffa, Montepaone, Badolato, Cardinale, Pentone, Palermiti e la stessa Catanzaro) e Crotone.

Previsioni meteo martedì 12 novembre 2019

Il maltempo proseguirà anche nella giornata di martedì 12 novembre 2019, con precipitazioni lungo tutta la penisola e nevicate sulle Alpi. Solo sul versante centro-orientale del Paese si potrà assistere a qualche schiarita. Per la giornata di domani precipitazioni intense potrebbero interessare le Regioni centrali, il Centro Nord e il Nord-Est. Venti forti e temperature in leggero aumento.

