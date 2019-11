M’Gladbach che partenza: primi in Bundesliga e secondi in EL

Avvio da favola quello del Borussia M’Gladbach, squadra in ottima forma che sta andando benissimo sia in Bundesliga che in Europa Leauge. Le ultime vittorie conquistate sia in campionato che in Europa consentono di volare sempre più in alto agli uomini di Rose, che stanno dimostrando una grande sicurezza e forza mentale.

Borussia M’Gladbach leader in Buendsliga

Il Borussia Monchengladbach si conferma leader del campionato tedesco. Nell’ultima giornata giocata in casa al Stadion im Borussia-Park, gli uomini allenati da Marco Rose conquistano la loro terza vittoria consecutiva in Bundesliga e volano a +4 sulla seconda posizione. Protagonista principale contro il Werder Brema è stato Patrick Herrmann, autore di una doppietta nel 3-1 conclusivo. Superando il Werder Brema nel posticipo della 11esima giornata, la squadra di Rose si mantiene saldamente in vetta alla Bundesliga con 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Borussia brilla anche in EL

Allo stesso momento di forma vissuto in campionato, il M’Gladbach sta anche alternando un altrettanto ottimo periodo anche in Europa Leauge. Nella classifica del gruppo J la squadra tedesca, dopo un avvio fiacco incassando una sconfitta contro il Wolfsberg e un pareggio contro İstanbul Başakşehir, sta vivendo un grandissimo momento grazie ai 4 punti ottenuti ai danni della Roma. All’Olimpico, il M’Gladbach è riuscito a pareggiare per 1-1, con gol decisivo al 95′ da parte del capitano Lars Stindl. Al ritorno il Borussia è riuscito a strappare i 3 punti ai giallorossi riuscendo a vincere sempre al 95′ stavolta con l’aiuto di un guizzo di Marcus Thuram nel recupero. In virtù di quanto detto, la squadra tedesca si trova in seconda posizione a 5 punti, con soli 2 punti di distacco dalla vetta dominata dall’İstanbul Başakşehir a 7 punti, importante l’ultimo successo ottenuto contro il Wolfsberger per 0-3. La Roma invece si trova al terzo posto, fuori dalla zona qualificazione a due giornate dalla fine. Ultimo in classifica il Wolfsberg con soli 4 punti ottenuti in 6 giornate.

