Dove vedere Croazia-Slovacchia in diretta streaming o in tv`

Sabato 16 novembre 2019 avrà luogo Croazia-Slovacchia, gara valevole per il 9^ e penultimo turno delle qualificazioni al prossimo campionato europeo di calcio, Euro 2020. Allo stadio Rujevica di Rijeka, nei dintorni di Fiume, il fischio di inizio della gara è previsto per le ore 20:45.

Come le arrivano le 2 squadre

Croazia-Slovacchia è a tutti gli effetti una partita cruciale per le sorti del girone E, che vi ricordo essere a 5 squadre. La Croazia del ct Dalić, nonostante comandi il raggruppamento E con 14 punti, non può assolutamente permettersi di perdere – in quanto non sarebbe più padrone del suo destino, e dipenderebbe dunque dai risultati di Slovacchia, Ungheria e Galles – mentre con il pareggio o la vittoria i croati sarebbero matematicamente qualificati a Euro 2020.

La Slovacchia di Hamsik e Skriniar, d’altra parte – con i 10 punti ottenuti – si trova attualmente al terzo posto, a meno 4 dalla Croazia e a meno 2 dall’Ungheria. In caso di sconfitta nel match di sabato, non potrebbe più riacciuffare gli stessi croati, ma resterebbe ugualmente in corsa per la qualificazione. In questo specifico caso, sarebbe soltanto uno il modo che – assumendo per data la vittoria dei gallesi sull’Azerbaigian nella gara di sabato – consentirebbe agli slovacchi di accedere a Euro 2020:

regolare l’Azerbaigian nell’ultima gara del girone, e comunque sperare nella “non vittoria” fra Galles e Ungheria; infatti, in caso di arrivo a pari punti con Ungheria, passerebbero gli slovacchi per via degli scontri diretti a favore.

In altri termini, Croazia-Slovacchia – con anche tutte le conseguenze che essa può portare – può effettivamente decidere le sorti del gruppo E.

Classifica girone E: Croazia* 14, Ungheria* 12, Slovacchia 10, Galles 8, Azerbaigian *partita in più rispetto alle altre

Dove vedere Croazia-Slovacchia

Croazia-Slovacchia sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su canale 20, inoltre sarà visibile anche in diretta streaming su www.sportmediaset.it e sull’app ufficiale di Sport Mediaset.

