Michael Lane: nuovo album, quando esce e canzoni

Venerdì 25 ottobre è uscito Traveling Son, il nuovo album di Michael Lane. L’album racconta la storia di un bambino di 6 anni che ha viaggiato per 7000 miglia insieme a sua madre, in un luogo che non ha mai sentito come casa sua. Traveling Son include brani scritti e composti anche da altri musicisti che, a modo loro, condividono parti intime di loro stessi nella musica. Questi elementi rendono il disco una visione condivisa sulla fragilità. In un brano dell’album, Believe, Michael Lane invita a non opprimere se stessi, a sfidarsi quotidianamente e ad inseguire i propri sogni. Il cantante, grazie alle sue esperienze di vita, come quella da soldato nell’esercito americano in Iraq prima e in Afghanistan dopo, è in grado di cogliere entrambi gli estremi della vita umana: la separazione dalla guerra e l’unità nella musica. «Come soldato ho assistito alla crudele assurdità della guerra. Per me è inconcepibile cosa possa succedere alle altre persone in questi momenti. Da qui mi è stato chiaro che dovevo trovare un mio modo per esprimermi contro questa follia e ho capito che la musica è la chiave giusta, perché collega le persone tra loro e io voglio dare il mio contributo» Il cantante tedesco-americano sarà in tour in Italia da novembre. Queste le date italiane del tour:

29 novembre: Reggio Emilia, C.S Catomes Tot

30 novembre: Castiglione del Lago, Darsena

1 dicembre: Selci Lama (PG), Santamaria

4 dicembre: Potenza, Pipistrello

6 dicembre: Palermo, Fabbrica102

7 dicembre: Brucoli, Zootv

8 dicembre: Ragusa, Spazio 87

9 dicembre: Giarre (CT), Gru

11 dicembre: Catanzaro Lido, Paddy’s

12 dicembre: Nardò (LE), Jungle

13 dicembre: Bernalda (MT), Lunatic Bistrot

14 dicembre: Sora (FR), Deliri

18 dicembre: Livorno, Percorsi Musicali

19 dicembre: Siena, Bottega Roots

20 dicembre: Orbetello (GR), Garabombo

Le canzoni del nuovo album di Michael Lane

Di seguito la tracklist completa dell’album ” Traveling Son“:

1 Traveling Son

2 Enjoy the show (feat. Nate Bernardini)

3 Believe

4 Worth It

5 Head for the Hills

6 Love Will Save the World

7 1982

8 Wish You Were Here

9 Just a Child

10 Stormy Weather

11 Stay

12 Shine

