Sanremo 2020: Tiziano Ferro al festival con Amadeus, gli ospiti

Secondo le notizie rimbalzate in rete, il fatto che Tiziano Ferro potesse rientrare in qualche modo all’interno della macchina del Festival di Sanremo 2020, arrivato alla sua edizione numero 70, era un dato altamente probabile ormai da diverse settimane. Ora invece sembra che il suo ruolo è quasi certo: Tiziano Ferro condurrà il Festival di Sanremo 2020 insieme ad Amadeus.

I commenti di Tiziano Ferro sulla sua partecipazione a Sanremo 2020

“In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco! Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete… da Amadeus!”.

Con queste parole pubblicate sui social network, il cantante sembra assecondare le notizie circolate nelle ultime settimane e diventate con il passare del tempo via via più insistenti. Per avere conferme certe però dovremo aspettare notizie da Amadeus, conduttore e direttore artistico di questo Sanremo 2020, che ricerca tre requisiti fondamentali per caratterizzare questa 70esima edizione: “novità”, “imprevedibilità” e “sorpresa”. Qualità in cui potrebbe rispecchiarsi totalmente proprio Tiziano Ferro.

Oramai mancano meno di tre mesi e, piano piano, stanno emergendo le ultime novità. Certa, la partecipazione di Fiorello con L’Altro Festival (show su Rai Play che va a sostituire il Dopofestival), probabile (ma non ancora annunciata) anche la presenza di Jovanotti, Roberto Benigni e Antonella Clerici.

Tiziano Ferro: qualche curiosità sulla vita del cantante

Non è figlio di Massimo Ranieri. Sembra un affermazione assurda ma navigando sul web vi capiterà di imbattervi in questa leggenda diventata virale nata per caso da una domanda fatta da un utente su Yahoo Answer.

Ha recitato più volte in alcune serie tv latino-americane, tra cui Paso Adelante e Rebelde.

Tiziano Ferro ha scritto anche due libri che hanno avuto un notevole successo e hanno incontrato il favore della critica.

