Death Stranding: Hideo Kojima colpisce ancora e fa il boom

Death Stranding, uno dei videogiochi più attesi dell’anno, è disponibile da alcuni giorni e i giocatori di tutto il mondo si stanno divertendo a esplorare le lande digitali ideate da Hideo Kojima.

Trama e informazioni su Death Stranding

Un uomo con un carico sulle spalle, un neonato in una sorta di ampolla, città da connettere e sinistre figure spettrali. Erano troppi gli elementi di Death Stranding che non tornavano prima dell’uscita del gioco. Il titolo offre una trama misteriosa e particolare, che vede al centro il protagonista Sam Bridges, interpretato da Norman Reedus, attore della popolare serie sui morti viventi The Walking Dead che interpreta Deril Dixon.

Sam è un rider che dovrà attraversare una nazione in decadimento e post apocalittica per riconnettere i brandelli di una società alla deriva, salvando l’umanità dalla sua estinzione. Il gioco si basa su viaggi e consegne all’interno dell’immenso mondo di gioco, potrebbe rivelarsi utile l’opzione viaggio rapido (che permette di effettuare più rapidamente gli spostamenti). Non si tratta però di una funzione disponibile dall’inizio: infatti per averla avrete bisogno di giocare per circa una decina di ore (sarà disponibile in un punto preciso della trama, quindi tutto dipende da quante ore impiegherete per arrivare in quel determinato punto). Il viaggio rapido in Death Stranding sarà sbloccabile a Lake Knot City.

I comparti tecnico e sonoro

Per l’intero arco dello sviluppo di Death Stranding abbiamo avuto l’impressione che Kojima stesse effettivamente dando libero sfogo a tutta la sua creatività. In questa sua ultima opera, oltre ad esserci un cast di attori d’eccezione, il lavoro della produzione dal punto di vista tecnico è eccellente: infatti i grandi paesaggi e ambientazioni mostrano grande cura nei dettagli, nei colori e in tutte le diverse sfaccettature. Il comparto sonoro è molto curato e sopratutto il doppiaggio in diverse lingue porta ancora maggior prestigio al titolo di Kojima.

