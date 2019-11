David Villa appende gli scarpini al chiodo a fine stagione

L’attaccante spagnolo David Villa ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ma prima si concentrerà sull’ultimo trofeo da conquistare con la maglia dei giapponesi del Vissel Kobe, un nuovo successo per chiudere una carriera straordinaria e vissuta al massimo delle possibilità.

Il ritiro di Villa

Dopo una carriera lunga e piena di trofei è arrivato il momento per il ritiro del campione spagnolo, che compirà 38 anni il prossimo 3 dicembre. In conferenza ha dichiarato: “Devo essere io a lasciare il calcio, non voglio che sia il calcio a lasciare me. Erano anni che ci pensavo. Quando si arriva a una certa età, il ritiro può giungere in ogni istante. Ci ho pensato e ne ho parlato con i miei cari e ho capito che non è facile“. L’attaccante del Vissel Kobe, ha poi spiegato le ragioni della sua decisione: “Il corpo non ti avvisa, io rinnovavo di anno in anno dopo aver visto cosa avevo combinato in stagione. E stavolta il pensiero che fosse il momento giusto mi è venuto più volte. È una decisione rischiosa quella che mi sono imposto e non si prende in un paio di giorni. Ma ne ho discusso con le persone che mi conoscono e mi vogliono bene e l’ho presa quest’anno“.

L’ultimo grande obiettivo è quello di centrare e vincere la finale di Coppa dell’Imperatore, in programma il prossimo 1° gennaio. Prima però, ci sarà da vincere la semifinale del 21 dicembre contro lo Shimizu S-Pulse.

La carriera e i trofei del campione spagnolo

David Villa in diciannove anni da professionista ha collezionato tantissimi trofei, in pochi come lui. Partendo dai campionati ha vinto per tre volte la Liga, due con il Barcellona e una con l’Atletico Madrid, una Champions League alzata al cielo con la maglia sempre del Barcellona e grazie anche ad un suo gran gol da fuori l’aria in finale nella stagione 2010/2011, un Mondiale per Club sempre con i blugrana, poi tre Supercoppe di Spagna e tre Coppe del Re. Oltre a questi titoli con le squadre di club, ci sono quelli conquistati con la sua nazionale, di cui Villa è il miglior marcatore di sempre, ovvero, l’Europeo nel 2008 e il Mondiale del 2010.

Tra i tanti riconoscimenti personali, spiccano quattro classifiche marcatori in Spagna ed è entrato nell’All-Star Team dei mondiali, nel FIFA Pro XI e nella squadra dell’anno UEFA nel 2010.

