Eleonora Pistarà: chi è a Prodigi, carriera e biografia dell’artista

Ha appena 8 anni Eleonora Pistarà, una delle concorrenti più piccole di Prodigi, il programma benefico di Rai Uno che vede 8 prodigi del canto e del ballo sfidarsi per la vittoria di un premio messo in palio da UNICEF. Balla da quando sa camminare e ama quello che fa: la piccola ballerina sembra essere nata per danzare e salirà sul palco della Rai al fianco di Flavio Insinna e Serena Autieri.

Cos’è Prodigi, il programma Rai che scopre i nuovi piccoli talenti

Prodigi, trasmesso da Rai Uno mercoledì 13 novembre 2019, è un programma televisivo nato con la collaborazione di UNICEF, che mette a disposizione per il vincitore una borsa di studio, premio che sarebbe molto utile ai concorrenti, vista la loro giovane età. Lo “sfidante” più grande ha infatti 15 anni.

I talenti nel mondo del canto e del ballo per fortuna non mancano: è proprio da giovanissimi, infatti, che nasce la passione per queste discipline artistiche e che porta i ragazzi a sognare un futuro in questi ambiti. Prodigi sarà condotto da Serena Autieri e Flavio Insinna e quella del 2019 sarà la quarta edizione. Ai telespettatori sarà concessa la possibilità di fare donazioni ad UNICEF tramite SMS, per aiutare i bambini meno fortunati.

Chi è Eleonora Pistarà, concorrente di Podigi 2019

Determinata a diventare una ballerina nonostante i suoi 8 anni d’età, Eleonora Pistarà è una delle nuove promesse che si esibirà sul palco di Rai Uno per la sezione ballo. Ha già le idee chiare, Eleonora: da grande ha intenzione di essere una ballerina professionale; oppure, se non avrà successo, insegnerà danza. In ogni caso, questo è l’ambito in cui vuole crescere.

Eleonora proviene dalla provincia di Catania e dedica ogni minuto del giorno a coltivare la sua passione con grande dedizione e gioia. La piccola è già conosciuta dai compaesani per essersi esibita alla Festa del Grano di Raddusa, ma è pronta a mostrare a tutta l’Italia il suo talento. Questa sera alle 21.30 su Rai Uno, sarà lei il nuovo prodigio della danza?

