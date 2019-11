La Tenerezza: trama, cast e curiosità del film stasera in tv su Rai 3

La Tenerezza è un film diretto da Gianni Amelio nel 2017 che racconta, con una delicatezza disarmante, le vicende di due famiglie che si incontrano e si intersecano fino a che gli eventi vissuti dall’una finiscono per influenzare quelli vissuti dall’altra.

Lorenzo, interpretato Renato Carpentieri, vive da anni lontano dai suoi due figli, Elena e Saverio. Dopo essere sopravvissuto ad un infarto, l’anziano Lorenzo rifiuta le cure dei figli e torna a casa da solo, nel cuore di Napoli. Qui incontra per la prima volta Michela, una giovane donna che si è trasferita nella casa accanto proprio mentre egli si trovava in ospedale.

Il legame che nascerà tra Lorenzo e la famiglia di Michela diventerà indissolubile e segnerà, per sempre, la vita dell’uomo.

La Tenerezza: trama del dramma diretto da Gianni Amelio, questa sera Rai 3

Questa sera, su Rai 3, andrà in onda il film La Tenerezza, dramma familiare che vede come co-protagonisti Micaela Ramazzotti, Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno e Arturo Muselli insieme a Renato Carpentieri. Il regista Gianni Amelio porta in scena un dramma familiare, ispirato al romanzo La tentazione di essere felici, scritto da Lorenzo Marone.

Una serie di eventi condurranno il protagonista, Lorenzo, a perdere qualsiasi contatto con i propri figli. L’unico familiare a cui l’uomo si sente legato è il piccolo nipote, nato in Egitto quando sua figlia Elena si trovava lì per i suoi studi da interprete. Un tremendo infarto costringe Lorenzo a restare in ospedale per alcuni giorni ma, nonostante la sua vita sia stata in serio pericolo, egli rifiuta qualsiasi tipo di cura da parte di tutti.

La Tenerezza: anticipazioni e curiosità. La riscoperta degli affetti familiari

Tornato a casa, nella sua grande e silenziosa villa, scopre che nella porta accanto vive da pochissimo tempo una graziosa famiglia del Nord. Dopo aver fatto la conoscenza di Michela e Fabio, Lorenzo si affezionerà in modo particolare ai loro bambini, diventando per loro quasi come un nonno. La serenità e la tranquillità di Lorenzo verranno però di nuovo messe in discussione a causa di una terribile tragedia, che farà riscoprire al protagonista il vero significato degli affetti familiari.

