Adriano Celentano: chi è, carriera e biografia del cantautore

Il molleggiato di Via Gluck, Alessandro Celentano, un pilastro fondamentale per la musica ed il cinema italiano, torna in televisione con la serie Adrian. Nonostante l’importanza di una figura come Celentano, la serie non si discosta tanto dai risultati dello scorso anno e registra nuovamente un flop rispetto alle aspettative. Scopriamo di più sulla vita e sulla carriera del noto artista.

Biografia e carriera di Adriano Celentano

Soprannominato Il Molleggiato per via del suo portamento, Adriano Celentano nasce a Milano il 6 gennaio del 1938. Inizia gli studi ma poi li lascia per lavorare e inizia a svolgere varie mansioni, tra cui l’orologiaio, ultimo suo lavoro prima di diventare un’icona musicale. Celentano inizia ad approcciarsi dapprima al mondo della musica, fino a diventare un personaggio del mondo dello spettacolo, cantante, cantautore, attore ma anche sceneggiatore. Sarà infatti lui a ideare e scrivere la serie animata Adrian.

La carriera artistica di Adriano Celentano comincia quando nel 1961 fonda una casa discografica tutta sua – Il Clan – grazie alla quale inizia a fare ciò che più ama: cantare i testi dei brani da lui scritti. Così Celentano inizia a farsi conoscere vendendo milioni di dischi. L’album MinaCelentano (Alessandro Celentano & Mina – 1998) sfiora i due milioni di copie vendute.

Dal nome della via in cui nasce, Celentano scrive la canzone Il ragazzo di Via Gluck (1966), sintesi della sua infanzia e adolescenza trascorsa nei quartieri milanesi. Nel 2017 esce l’ultimo brano della coppia MinaCelentano – A un passo da te – che conta 74 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nel 1964 Adriano Celentano si sposa, in gran segreto, con Claudia Mori, anche lei una figura del cinema italiano. I due si sono conosciuti ed innamorati durante le riprese del film “Uno strano tipo”, al quale entrambi lavoravano. Dal loro amore nascono tre figli e nel 2004 Celentano e la Mori diventano nonni di Samuele, figlio del loro secondogenito Giacomo.

Adriano Celentano in Adrian

Questa sera andrà in onda la seconda puntata della docu-serie sulla sua vita, Adrian. Nonostante i nomi importanti degli ospiti, anche quest’anno si è registrato un flop di ascolti.

“Flop” rispetto alle aspettative molto più alte, essendo Celentano un’artista conosciutissimo e apprezzato soprattutto dalle generazioni più grandi; tuttavia ha comunque annotato il 15% di share.

