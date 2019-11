Pearl Jam, nuovo album: titolo, canzoni e data di uscita

Considerati, assieme a Nirvana e Soundgarden, capostipiti del grunge, i Pearl Jam non pubblicavano nuovi album dal 2013. Lightning Bolt è infatti stata l’ultima prova sulla lunga distanza della band di Eddie Vedder. Il chitarrista Mike McReady, però, ha recentemente annunciato che qualcosa si sta muovendo.

Pearl Jam: 29 anni di carriera

I Pearl Jam sono attivi dal 1990, gli albori del grunge, del quale sono guardati come uno dei capostipiti. In questi 29 anni, Eddie Vedder & Co. hanno sempre tenuto fede al proprio stile, senza snaturalizzarsi. Dalla pubblicazione di Lightning Bolt nel 2013, gli americani si sono dedicati a un’intensa attività live, tra tour, festival ed eventi; ma nessuno parlava di un possibile nuovo album.

Can’t Deny Me: un’anticipazione del nuovo disco?

Nel 2018, i Pearl Jam pubblicarono a Marzo Can’t Deny Me, che sembrò a tutti gli effetti un’anticipazione del nuovo album. Peccato che da quel momento ogni discorso relativo al nuovo disco si sia fermato. Non bisogna tuttavia perdere la speranza: recentemente Mike McReady, chitarrista della band, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti: “Vi posso assicurare che negli ultimi sette anni abbiamo lavorato molto duramente, passando un sacco di tempo in studio. In questo momento ci stiamo concentrando sul nuovo disco “.

Come sarà il nuovo disco dei Pearl Jam?

Le premesse sembrano intriganti. Durante un’intervista, il chitarrista statunitense ha detto: “Il nuovo disco è affascinante, intenso e diverso da tutti gli altri. Non vediamo l’ora di suonare di nuovo tutti insieme. Vorrei darvi maggior informazioni circa l’uscita e tutto, ma al momento non ne abbiamo parlato ancora”. Ancora presto, quindi, per iniziare il count-down per l’uscita del disco, ma almeno ora c’è la certezza che la band è al lavoro.

La data (presunta) di uscita del nuovo disco

I Pearl Jam hanno avuto molto materiale a disposizione da cui prendere spunto. Stone Gossard, l’altro chitarrista, ha affermato, durante un’intervista alla KISW Radio nel Giugno 2018, che c’erano una quarantina di idee da cui attingere per la composizione del nuovo album. Se, come si evince dalle parole di McReady, le recording sessions sono iniziate in autunno, la data di pubblicazione, per ora solo presunta, potrebbe essere la prima metà del 2020. Ovviamente è ancora troppo presto per dire qualcosa sul numero di canzoni – Can’t Deny Me è l’unica che conosciamo -, contenuto e titolo dell’album.

Pearl Jam: in tour nel 2020

Quel che è probabile, intanto, è che la band sarà in tour l’anno prossimo. A questo proposito, il chitarrista Mike McReady ha affermato: “Sono pronto a suonare di nuovo con i ragazzi ad andare in giro con loro, ma al momento non abbiamo niente in programma“. Nel frattempo, McReady è stato anche impegnato con la colonna sonora del film su Johnny Cash “The Gift: The Journey of Johnny Cash”, riguardo al quale il chitarrista, in un’intervista al magazine Rolling Stone ha detto: “Johnny Cash è stata una vera e propria fonte di ispirazione: a Seattle si parlava sempre di lui e tutti concordavamo sul fatto che non ci fosse nessuno come lui”.

