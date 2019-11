Brunori Sas: nuovo album 2020, titolo, data uscita e canzoni

Il nuovo album di Brunori Sas è in arrivo nel 2020. Lo ha reso noto la Warner Chappell, che il 12 Novembre ha ufficializzato la collaborazione con l’etichetta Picicca per la pubblicazione dei prossimi due album dell’artista. Un momento davvero positivo per lui, ormai in prima fila nel mondo della musica italiana.

L’apprezzamento della Warner Chappell

La Casa di produzione statunitense punta molto su Brunori Sas: “Siamo molto felici di continuare il nostro rapporto di collaborazione con Picicca per i prossimi lavori di Brunori Sas”, ha fatto sapere il Managing Director di Warner Chappell Music Italia Roberto Razzini: “Sin dall’inizio della nostra collaborazione con Dario” – il suo nome completo è infatti Dario Brunori – “abbiamo percepito e compreso la grande potenzialità di questo cantautore”. Un attestato di stima che testimonia come la carriera del cantautore di Cosenza sia in ascesa.

Al Di Là Dell’Amore anticipa il nuovo album di Brunori Sas

Ma non ci sono, come dicevamo, soltanto le parole di apprezzamento della casa di produzione americana: è stato ufficializzato anche l’imminente arrivo dell’album: dovrebbe vedere la luce nel 2020. Non è ancora trapelato nulla sul contenuto del secondo album di Brunori Sas, successore di A Casa Tutti Bene del 2017. Per ora è noto solo il singolo, uscito a Settembre, Al Di Là Dell’Amore: un brano su quanto sia difficile restare coerenti e “fedeli alla linea” in un mondo in cui tutti fanno a gara a chi parla a voce più alta e in cui ognuno di noi sembra il depositario della verità. Un brano in cui si alternano disincanto, amarezza, rimpianto, ma anche fiducia: un invito a lavorare su se stessi e a non perdersi.

Annunciato anche il tour nei Palasport

Non solo il nuovo album: Brunori Sas ha in programma un tour tra Marzo e Aprile 2020, che si terrà nei Palasport e dovrebbe servire da apripista per il nuovo album. Il tour comincerà il 3 Marzo a Jesolo per concludersi il 5 Aprile a Reggio Calabria. Ecco tutte le date: 03 Marzo 2020 – Jesolo (VE) Pala Invent 07 Marzo 2020 – Torino Pala Alpitour 13 Marzo 2020 – Assago (MI) Mediolanum Forum 15 Marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena 21 Marzo 2020 – Firenze Mandela Forum 24 Marzo 2020 – Ancona Pala Prometeo 27 Marzo 2020 – Roma Palazzo Dello Sport 28 Marzo 2020 – Napoli Pala Partenope 03 Aprile 2020 – Bari Pala Florio 05 Aprile 2020 – Reggio Calabria Pala Calafiore Il passaggio dai club, ai teatri e ora ai palazzetti, dimostra quanto sia cresciuto e maturato Brunori Sas, ormai uno degli artisti più apprezzati della musica italiana.

