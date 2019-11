Gianna Nannini nuovo album: titolo brani, significato e canzoni

Il 15 novembre esce “La differenza”, il nuovo album della rockstar senese Gianna Nannini composto da dieci brani inediti che arriva a due anni dall’uscita dell’ultimo disco “Amore gigante”.

Un album che parla di amore e dei muri da abbattere

Il nuovo capitolo discografico di Gianna Nannini, “La differenza” ha preso forma tra Londra e Nashville. Il disco è stato inciso e registrato in presa diretta al Blackbird Studio di Nashville di John McBride. Tutte le dieci canzoni che compongono l’album invece sono state scritte nella capitale britannica. Precisamente nello studio di Gloucester Road, una stanza affittata per ritrovare l’intimità assoluta e una concentrazione totale, lontano dalla figlia e dalle distrazioni quotidiane. Come spiega la cantante senese, “La differenza” è un album con un focus ben preciso: “ripartire dalle mie origini folk-blues-rock senza prestare il fianco a nessuna moda. Volevo riprendere quel capitolo sospeso con l’album ‘California’“. L’attenzione, oltre che per il suono, è posta anche per il testo. Il tema che accomuna tutte le canzoni, infatti, è uno: l’amore. «È incazzato, mica sdolcinato» ci tiene a puntualizzare la Nannini. Un altro aspetto importante su cui insiste l’artista è quello di valorizzare la differenza e lo spiega bene con queste parole rilasciate durante la conferenza di presentazione del disco: “Nel disco parlo molto delle differenze che si incontrano con gli altri. Dopo il crollo del muro ci sono altri muri mentali da abbattere come il non avere pregiudizi su tutte le etichette che ci impone la società. Siamo tutti differenti“.

Tracklist

Questa la tracklist dell’album di Gianna Nannini: La differenza (singolo uscito in radio), Romantico e bestiale, Motivo feat. Coez, Gloucester Road, L’aria sta finendo, Canzoni buttate, Per oggi non si muore, Assenza, A chi non ha risposte e Liberiamo.

Sanremo 2020: Tiziano Ferro al festival con Amadeus, gli ospiti

Il tour europeo di Gianna Nannini

Gianna Nannini nel 2020 sarà impegnata in un tour europeo, che inizierà da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo, Germania e Svizzera.

L’unica data nella penisola sarà il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. “A Firenze mi sento a casa, mi sento di parlar toscano”, commenta l’artista a proposito del live nel capoluogo toscano.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it