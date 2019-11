Gomme invernali 2019-2020: obbligo montaggio al via e cosa si rischia

Dal 15 novembre al 15 aprile in tutta Italia le auto dovranno avere con sé le catene da neve oppure le gomme invernali. L’obbligo (perché di questo si tratta) scatterà da domani ed è legiferato dal Codice della Strada, all’articolo 6 (comma 4e) avente come oggetto la regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati e dove si legge testualmente che i veicoli, su disposizioni dell’ente proprietario della strada, devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Gomme invernali: stagione 2019-2020 al via

La tempistica di entrata in vigore dell’obbligo, invero, è differente a seconda della zona in cui si è residenti. Ad esempio, in Valle d’Aosta l’obbligo è scattato un mese fa, mentre in alcune province del Piemonte, della Lombardia, delle Marche, dell’Emilia Romagna, della Toscana e dell’Abruzzo l’obbligo è entrato in vigore 15 giorni fa.

Per adempiere a questa disposizione, sarà dunque necessario munirsi di catene da neve, da portare sempre con sé in auto, oppure montare le gomme invernali, caratterizzata dalla marcatura M+S (M.S e M& S le varianti). Per ulteriori informazioni si consiglia di recarsi sul portale Pneumatici Sotto Controllo, dove sarà possibile verificare tutte le strade dove vige l’obbligo.

Gomme invernali: le multe

E veniamo adesso alle sanzioni. Chi non rispetterà l’obbligo sopraccitato e viene fermato può andare incontro a sanzioni pecuniarie di entità anche significativa. Si parte da 42 euro e si arriva a 173 euro qualora si venga fermati nei centri abitati. Le multe raddoppiano se invece l’obbligo non viene adempiuto lungo le strade extraurbane e le autostrade, visto che qui le sanzioni variano da 87 a 345 euro. Le multe possono essere comminate anche in senso inverso: infatti, se si circola con le gomme invernali 1 mese dopo la scadenza del periodo obbligatorio, si potrà essere comunque sanzionati con multe che variano dai 400 ai 1.600 euro.

