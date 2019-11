Calibro 35: quando esce il nuovo album, titoli e canzoni

A due anni di distanza da Decade, tornano i Calibro 35. Il 24 Gennaio 2020, il gruppo pubblicherà Momentum. Ancora una volta, i membri del gruppo sono uniti nell’intento di creare un suono unico, diverso da tutti gli altri, ma assolutamente attuale.

Un nuovo punto di partenza

Momentum può essere visto come un nuovo punto di partenza, è una riflessione sulla difficile arte, fondamento dello Zen, di camminare sul filo estremamente sottile e fragile del “qui e ora”. Il nuovo millennio è iniziato da ormai vent’anni e viviamo in un’atmosfera pervasa sia dalla nostalgia per il passato che dall’ansia per il futuro. I Calibro 35 fotografano magistralmente questo Momentum di sospensione tra i tre tempi della percezione umana.

Calibro 35: come fare musica al giorno d’oggi

Momentum è il settimo album in studio dei Calibro 35, in uscita il 24 Gennaio 2020. L’etichetta Record Kicks spiega come il disco “rappresenta la necessaria svolta per sondare come si possa fare musica al giorno d’oggi“. Una doverosa riflessione sull’attualità, capace di cogliere il meglio di ciò che è stato e farne tesoro, con il deciso intento di fare un’opera destinata a restare, “senza correre il rischio di trasformarsi in una bella foto sbiadita sul fondo di un baule”.

Dai suoni del passato all’attualità

Momentum rappresenta per i Calibro 35 un punto di svolta, come dicevamo. D’altronde questo disco rappresenta il ritorno a casa della band dopo due anni carichi di impegni. I membri del gruppo sono stati coinvolti in alcuni dei progetti più quotati del momento: I Hate My Village, Arto, The Winstons. Inoltre hanno prodotto Fatoumata Diawara, C’Mon Tigre e gli Africa Express di Damon Albarn. Di rilievo, il disco solista di Massimo Martellotta e i tour di 19’40” e di Mike Patton. Forti di queste esperienze i Calibro 35, sono passati da un sound che sin dall’esordio indagava i suoni di un’epoca passata, fino a ritrovare uno stile unico che rispecchi l’identità del gruppo.

I Calibro 35: dal 2007 una band al di là dei clichés di genere

I Calibro 35 sono attivi ormai dal 2007, quando pubblicarono l’album omonimo. La band, formata da Enrico Gabrielli (tastiere e fiati), Massimo Martellotta alla chitarra, Fabio Rondanini alla batteria e Luca Cavina al basso, oltre che Tommaso Colliva alla produzione, è sempre riuscita a evitare le facili stereotipizzazioni di genere: il risultato è una personalità ben precisa e inconfondibile, che ha fatto sì che il gruppo sia molto apprezzato anche in campo internazionale. Anzi, è proprio all’estero che la band riscuote i primi successi, con il primo tour negli USA che risale al 2009 ed esperienze di successo in Benelux e all’Eurosonic di Groninga. Per finire, una curiosità: il loro nome richiama sia i poliziotteschi anni 70 (Calibro, un termine molto usato in quel genere di film) che la pellicola cinematografica da 35 mm.

