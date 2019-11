Micaela Ramazzotti: chi è ne La tenerezza, carriera e biografia dell’artista

L’attrice vincitrice di un David di Donatello e di altri numerosi riconoscimenti, Micaela Ramazzotti è Michela ne La tenerezza, il film che potremo vedere questa sera alle 21.10 su Rai 3.

La Tenerezza: trama, cast e curiosità del film stasera in tv su Rai 3

Biografia e carriera dell’attrice

Micaela Ramazzotti nasce a Roma il 17 gennaio 1979, studia recitazione e sogna una vita come attrice. La sua carriera inizia posando per i fotoromanzi della rivista Cioè e appena diciassettenne – dopo anni di sacrifici e dedizione – riesce a coronare il suo sogno recitando nel primo film La via degli angeli.

Il cinepanettone Vacanze di Natale 2000 è sicuramente uno dei film più divertenti in cui Micaela ha recitato. L’anno successivo veste i panni di Zora in Zora la vampira, facendo perdere la testa a Dracula. La Ramazzotti vanta la collaborazione con Elena Sofia Ricci in Commedia sexy e dimostra di sapersela cavare non solo al cinema ma anche nei videoclip musicali: Max Pezzali la sceglie per il video della sua canzone Il mondo insieme a te.

Alla mostra del cinema di Venezia del 2006, Micaela Ramazzotti – grazie alla sua interpretazione del personaggio di Veronica nel film Non prendere impegni – vince il premio come attrice rivelazione. Successivamente sbarca sulla rete Mediaset con la fiction televisiva R.I.S., Crimini bianchi e L’ultimo padrino.

Il film forse più importante per la carriera (ma non solo) di Micaela è Tutta la vita davanti, con il quale ottiene due premi: una nomina al David di Donatello e un marito. Il regista Paolo Virzì e l’attrice, infatti, si innamorano sul set e si sposano nel 2009. L’anno successivo nasce il loro primo figlio.

Sempre in quegli anni, la Ramazzotti vince il tanto ambito David di Donatello come miglior attrice protagonista de La prima cosa bella, film diretto dal marito. Recita ne La pazza gioia – prodotto sempre da Virzì – e nel 2017 è il turno de La tenerezza (proposto questa sera su Rai 3).

Micaela Ramazzotti ne La tenerezza

Micaela Ramazzotti interpreta un ruolo centrale ne La tenerezza: Michela, la moglie di Fabio. La coppia si trasferisce dal Nord Italia a Napoli per impegni lavorativi del marito, dove inizialmente si trovano tutt’altro che a loro agio. Il vicino di casa, Lorenzo – scorbutico ex avvocato fallito – sembra non volerne sapere di fare amicizia con loro, ma grazie anche alla simpatia di Michela impareranno ad appiattire le proprie divergenze. Nel palazzo si respira finalmente aria di pace e serenità, finché qualcosa non stravolge tutto.

