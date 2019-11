Qualificazioni Euro 2020, 10° turno: calendario, orari e date dei match

Con il passaggio in archivio del nono turno, le qualificazioni per Euro 2020 vanno verso la chiusura. Oggi 17 novembre 2019, infatti, si aprirà la decima e ultima giornata, la quale troverà chiusura martedì 18 novembre 2019 con gare fissate per le ore 20:45. Alle sei squadre già qualificate dall’ottavo turno, si sono aggiunte nel frattempo anche Inghilterra, Francia, Turchia, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Germania, Olanda, Croazia e Austria, che hanno invece ottenuto il pass soltanto nel turno appena conclusosi.

Ecco dunque il quadro sulle partite più importanti del 10° turno delle qualificazioni e di seguito il punto su orari e date, girone per girone.

Qualificazioni Euro 2020: i match più importanti

Con i gironi A, C, F, G, H, I e J ormai decisi, l’attenzione va di conseguenza verso quelli (B, D, E) in cui non vi sono ancora scenari aperti.

Girone B: Ucraina 19, Portogallo 14, Serbia 13, Lussemburgo 4, Lituania 1

Con gli ucraini già qualificati e il Lussemburgo e l’Armenia fuori dai giochi, sono Portogallo e Serbia a rendere piccante il raggruppamento B.

Ai campioni in carica lusitani, per ottenere la qualificazione senza problema alcuno basta vincere sul campo del modesto Lussemburgo, oppure perdere o pareggiare in caso di non vittoria dei serbi, visti gli scontri diretti a favore: 1-1 in Portogallo e 2-4 in Serbia. Viceversa, i serbi devono necessariamente trionfare nella gara casalinga contro l’Ucraina e sperare inoltre nella non vittoria portoghese. La Lituania ha già disputato tutte le sue partite.

Girone D: Danimarca 15, Svizzera 14, Irlanda 12, Georgia 8, Gibilterra 0

Tutto ancora da decidere. Danimarca, Svizzera e Irlanda si contendono i due posti per accedere alle fasi finali di Euro 2020. Dando per scontata la vittoria svizzera su Gibilterra ancora a secco di punti, la Danimarca – nel match esterno con l’Irlanda – potrebbe anche farsi bastare un pareggio per poi passare come seconda del girone: l’importante per loro è non perdere; viceversa, la nazionale gaelica deve assolutamente fare tre punti contro i danesi per potersi qualificare; la Svizzera infine, oltre che con la vittoria, passerebbe alla fase finale anche con un pareggio, ciò in virtù degli scontri diretti a favore con l’Irlanda (1-1 e 2-0), o addirittura anche con la sconfitta, a patto che l’Eire non batta la Danimarca. La Georgia ha già concluso le otto partite del raggruppamento.

Girone E: Croazia 17, Ungheria 12, Galles 11, Slovacchia 10, Azerbaigian 1

Con la Croazia già ad Euro 2020 e l’Azerbaigian fuori dalla corsa, sono l’Ungheria, il Galles e la Slovacchia a contendersi l’ultimo posto disponibile. Gli ungheresi per ottenere la qualificazione – dando per scontata la vittoria slovacca con l’Azerbaigian – possono solo vincere: nessun’altro risultato è consentito. Viceversa, gli slovacchi, oltre che vincere l’ultima gara, devono anche sperare nel pari tra Galles e Ungheria. Il Galles, infine, può avanzare soltanto in caso di vittoria. La Croazia ha già concluso le otto gare del raggruppamento.

Euro 2020, turno 10: il quadro completo

Domenica 17 ottobre 2019, raggruppamenti A, B ed H

Girone A (5 squadre): Kosovo–Inghilterra – ore 18:00; Bulgaria–Repubblica Ceca – ore 18:00; il Montenegro ha già concluso le 8 partite del girone

Girone B (5 squadre): Lussemburgo–Portogallo – ore 15:00; Serbia–Ucraina – ore 15:00; la Lituania ha già concluso le 8 partite del girone

Girone H (6 squadre): Albania–Francia – ore 20:45; Andorra–Turchia – ore 20:45; Moldavia–Islanda – ore 20:45

Lunedì 18 ottobre 2019, raggruppamenti D, F e J

Girone D (5 squadre): Irlanda–Danimarca – ore 20:45; Gibilterra–Svizzera – ore 20:45; la Georgia ha già concluso le 8 partite del girone

Girone F (6 squadre): Spagna–Romania – ore 20:45; Malta–Norvegia – ore 20:45; Svezia–Far Oer – ore 20:45

Girone J (6 squadre): Italia–Armenia – ore 20:45; Liechtenstein–Bosnia ed Erzegovina – ore 20:45; Grecia– Finlandia ore 20:45

Martedì 19 ottobre 2019, raggruppamenti C, E, G ed I

Girone C (5 squadre): Germania–Irlanda del Nord – ore 20:45; Olanda–Estonia– ore 20:45; la Bielorussia ha già concluso le 8 partite del girone

Girone E (5 Squadre): Galles–Ungheria – ore 20:45; Slovacchia–Azerbaigian – ore 20:45; la Croazia ha già concluso le 8 partite del girone

Girone G (6 squadre): Polonia–Slovenia – ore 20:45; Macedonia del Nord–Israele – ore 20:45; Lettonia–Austria – ore 20:45

Girone I (6 Squadre): Belgio–Cipro – ore 20:45; San Marino–Russia – ore 20:45; Scozia–Kazakistan – ore 20:45

