Milan-Juventus femminile: una partita tra due grandi realtà

Nuovo grande appuntamento nella Serie A femminile: il match Milan-Juventus si giocherà domenica 17 novembre alle ore 15:00 allo stadio Brianteo di Monza.

Ad affrontarsi saranno due delle migliori realtà del campionato italiano, momentaneamente occupanti le primissime posizioni in classifica. Sarà una partita bella da seguire ed equilibrata, nonostante le campionesse in carica juventine partano con i favori del pronostico.

Milan-Juventus femminile: le parole dei due capitani

In vista di questa importante partita, hanno parlato i capitani della due squadre: Valentina Giacinti e Sara Gama.

La Giacinti, bomber e capitano rossonero, ha dichiarato: “Mi aspetto un Milan più concreto e deciso rispetto alla gara con la Fiorentina e mi aspetto una gara decisa e tirata fino all’ultimo minuto. Contro la Juve sarà senza dubbio una partita importante. Sinceramente non ci penso neanche tanto: si scende in campo e basta, pur sapendo che affronteremo la favorita e campione d’Italia in carica. Noi abbiamo cambiato tanto tra giocatrici e allenatore e stiamo affrontando con tranquillità questo campionato. Alla fine vedremo in che posizione saremo“.

Dall’altra parte, la Gama ha commentato: “Milan-Juventus è una partita tra due grandi. L’anno scorso abbiamo terminato il campionato davanti, ma la terza era a meno tre. I numeri parlano. Conta l’approccio alla gara, sempre. Si gioca a calcio per fare queste partite, speriamo che i nostri tifosi ci seguano numerosi“.

Milan-Juventus femminile: i precedenti

Si avvicina uno dei match più sentiti del campionato femminile di Serie A. Tra le due squadre ci sono solo due precedenti, tutti e due risalenti allo scorso anno: vittoria 3-0 per le ragazze di Ganz all’andata e successo 2-0 per le bianconere al ritorno.

Come arriva alla partita il Milan

La squadra di Maurizio Ganz ha iniziato questo campionato nel migliore dei modi con quattro vittorie, un solo pareggio e nessuna sconfitta. Nell’ultima partita contro la Fiorentina, le rossonere sono state inchiodate sul risultato di 1-1 in casa della Fiorentina. Attualmente il Milan è in seconda posizione in classifica con 13 punti conquistati.

Come arriva alla partita la Juventus

La Juventus ha cominciato il campionato da protagonista, proprio come l’anno scorso. In campionato le bianconere contano cinque successi su cinque incontri. La squadra campione d’Italia in carica sta però soffrendo parecchio in ambito europeo, avendo raccolto due sconfitte contro il più quotato Barcellona.

Dove vedere Milan-Juventus femminile in diretta tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

