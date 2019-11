Acqua alta Venezia oggi 15 novembre 2019: previsioni e picco in arrivo

Acqua alta Venezia: tre parole che si stanno ripetendo negli ultimi giorni, portando sotto l’eco mediatico un fenomeno che sta assumendo proporzioni importanti e altezze elevate a distanza ravvicinata. Le sirene d’allarme hanno suonato anche quest’oggi, venerdì 15 novembre 2019: piazza San Marco è una piscina e non vi si può più accedere, visto che ne è stata ordinata la chiusura in via precauzionale. L’acqua alta ha ormai superato il metro e mezzo di altezza e la città è un pesce fantasma che galleggia. Dalle finestre degli alberghi si vedono gli occhi dei turisti e i fari dei flash delle fotocamere e degli smartphone che immortalano l’evento. Andare a Venezia da turista e passeggiare per le calli in una bella giornata di sole è una cosa; andarci e trovarsi con l’acqua alla gola è tutta un’altra cosa. I veneziani sanno come gestire le cose, ma l’emergenza c’è e si richiama a gran voce l’urgenza del Mose.

Acqua alta Venezia: gli aggiornamenti del Centro Maree

Il 70% del centro storico di Venezia è sommerso: questa mattina, dopo le ore 11, la marea aveva già superato i 150 centimetri di altezza. Il Centro Maree rende noto che alle 11.30 la marea è salita a 154 centimetri. Di 7 centimetri più alta rispetto a Chioggia, che si ritrova il centro storco allagato. Su Facebook il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro continua ad allertare la popolazione e a fornire aggiornamenti, anche dopo gli incontri con esponenti della politica. “Un’altra giornata di allerta per Venezia. Il vento di scirocco continua a soffiare. Vi invito a evitare gli spostamenti e a tenervi aggiornati sul livello dell’acqua con il Centro Maree. Serve la collaborazione di tutti”, il suo post pubblicato su Facebook qualche ora fa.

Il Comune di Venezia ha anche lanciato un invito ai residenti e a chi si trova nella città lagunare di lasciar perdere le fake news che stanno girando sui social network in questi momenti e che raccontano di picchi record previsti per le prossime ore. “Si tratta di contenuti completamente privi di fondamento e si invita la cittadinanza a informarsi solo attraverso canali ufficiali”. L’Amministrazione Comunale monitorerà la situazione e non esclude la possibilità “di procedere con denunce all’Autorità giudiziaria per procurato allarme”. L’ultimo tweet pubblicato dal Centro Maree informa sul valore della marea osservato alle ore 13.30: “DigaLido 120 cm, Punta Salute 134 cm, Burano 144 cm”. Per restare aggiornati sulla situazione, vi consigliamo di seguire questo account ufficiale.

Acqua alta Venezia: le ultime previsioni meteo

Intanto quest’oggi a Venezia è prevista pioggia fino alla sera, accompagnata da forti venti di scirocco, che dovrebbero acquietarsi nel tardo pomeriggio. Pioggia prevista anche per domani, sabato 16 novembre, ma vento moderato. Nella tarda mattinata di domenica 17 novembre 2019, invece, sono attese schiarite, prima di un nuovo peggioramento a partire dal pomeriggio di lunedì 18.

