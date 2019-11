Emre Can-Juventus, separazione sempre più vicina. Le piste

È un rapporto destinato ai titoli di coda quello fra Emre Can e la Juventus. Il giocatore tedesco, arrivato dal Liverpool un anno e mezzo fa, sembra proprio intenzionato a lasciare i bianconeri nella prossima finestra di mercato a gennaio, in cerca di maggiori garanzie e minutaggio. Can, nel giro della Nazionale tedesca, vuole giocare di più, sentirsi importante e non perdere il treno per Euro 2020. Escluso da Sarri dalla lista Champions, fin qui ha collezionato solo 4 presenze totali, troppo poche per un giocatore del suo spessore.

Le possibili destinazioni di Emre Can

Il giocatore ha ricevuto la corte di alcuni top club di spessore internazionale, fra i quali spiccano PSG e Bayern Monaco. Il club tedesco ha mostrato interesse per il ragazzo anche in passato, nonostante siano stati proprio loro a cederlo al Bayer Leverkusen nell’estate 2013 dopo averlo fatto esordire in Bundesliga. Anche i francesi sono a caccia di un rinforzo di una zona del campo, dopo alcuni assalti falliti la scorsa estate.

Le richieste del club bianconero sono però alte e si avvicinano ai 40 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino del centrocampista tedesco. Un prezzo eccessivo considerando che, come detto, il classe ’94 ha raggruppato solamente quattro presenze, di cui tre da subentrante e soprattutto sembra non rientrare in nessuna maniera nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.

In caso di cessione a cifre simili, si tratterebbe di una grandissima operazione di mercato da parte della Juventus, che comprò Emre Can nell’estate del 2018 a parametro zero dopo che si era svincolato dal Liverpool a scadenza di contratto.

Ma ci sono anche altre squadre interessate. Ad esempio nelle prossime settimane potrebbero entrare in gioco anche club del calibro di Borussia Dortmund, Barcellona e Manchester United, mentre appare molto complicata una qualsivoglia pista italiana, con la Juve che non cederebbe il suo tesserato ad una diretta concorrente, nemmeno in prestito.

