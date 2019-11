American Horror Story 10: trama, cast e quando esce la serie tv

Il canale via cavo americano FX ha dato il via alla produzione della decima stagione del successo antologico American Horror Story. Lo show, creato da Ryan Murphy, è ormai una pietra miliare per i fan dell’horror. Lo sceneggiatore ha dichiarato su Variety la sua posizione rispetto alla nuova stagione della serie; ecco le sue parole:

“Decido sempre la prossima stagione entro Halloween, quindi ho una settimana. Adesso, però, sto pensando a due idee e mi avvicinerò a quella che mi è rimasta di piu in testa. Ogni stagione ha una seconda opzione, ma quella non riesce mai ad arrivare allo schermo. Non sono mai tornato indietro alla seconda possibilità anche se dovrei. A volte la scelta spunta all’improvviso nella mia testa. Non so spiegarlo.“

Al momento, il decimo ciclo di episodi di American Horror Story potrebbe essere l’ultimo della saga: secondo quanto annunciato dallo stesso Muprhy, infatti, non sono ancora stati presi accordi con la rete per l’eventualità di un proseguo dello show. I fan restano col fiato sospeso e si domandano se sia davvero giunto il dire “addio” dopo 10 anni di storie grottesche ed emozionanti. In attesa di scoprire il futuro della serie tv, possiamo prestare attenzione ad alcune novità riguardanti il cast: Murphy ha svelato la possibilità del ritorno di alcuni volti storici della saga, anche se, tuttavia, sembrerebbe che Jessica Lange non sia tra questi, come testimoniano le parole dell’attrice. Ecco cosa ha detto la Lange a proposito dell’argomento:

“Non credo. Credo di averne tratto il meglio nelle prime quattro stagioni. Personaggi fantastici. È stato anche eccitante. Ho lavorato con alcuni dei miei attori preferiti, ma non mi ci vedo a replicare quel successo.“

Se vogliamo lanciare ipotesi su chi possano essere gli attori che torneranno a prestare il loro volto in American Horror Story, dobbiamo puntare su Emma Roberts, Leslie Grossman, Cody Fern, Billie Lourd, Sarah Paulson e Evan Peters. Ancora nulla di certo, per il momento; non appena avremo conferme ufficiali, provvederemo ad aggiornarvi.

American horror Story 10: la trama

I fan resteranno ancora delusi dallo scoprire che non ci sono anticipazioni su quella che sarà la nuova trama della decima stagione. Quello che è certo è che, trattandosi di una serie antologica, l’ambientazione cambierà facendo da sfondo a una nuova storia da portare sul piccolo schermo. Ryan Murphy ha confermato di stare lavorando alle idee, senza tuttavia lasciar trapelare il minimo dettaglio sull’argomento.

