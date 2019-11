Mertens e Callejon via dal Napoli? Il punto della situazione

La sessione di mercato invernale si avvicina e in casa Napoli sale la pressione per la dirigenza, la quale deve velocizzare i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza nel 2020. Ci riferiamo soprattutto ai rinnovi di due colonne portanti quali Dries Mertens e José Callejon, la cui permanenza in Campania sembra sempre più improbabile.

LEGGI ANCHE: La sorpresa Angers: la squadra che sta incantando tutti in Ligue 1

Mertens e Callejon via a gennaio?

Per quanto riguarda Callejon, difficile dire se andrà via a gennaio, a fine stagione o se magari si tratta solo questione di tempo per il rinnovo, ma la situazione non è semplice. L’agente Manuel Garcia Quilon ha fatto sapere essere che il prolungamento è in stand by. A Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Il rinnovo? Il Napoli ci ha presentato la proposta già da tre mesi. La situazione è in stand-by. Aspettiamo, non posso aggiungere altro“

Per Dries Mertens, anche lui in scadenza, la situazione è molto diversa. Infatti il belga non ha ancora preso in considerazione le offerte che gli sono arrivate: vuole solo il Napoli e spera di rinnovare il contratto. Anche se i risultati sul campo in casa partenopea non arrivano, la voglia di azzurro per l’attaccante non è svanita. De Laurentiis era già stato decisamente chiaro prima che avvenisse l’ammutinamento della settimana scorsa.

Per far chiarezza su entrambi i casi, il direttore di RMC Sport Niccolò Ceccarini è intervenuto a Napoli Magazine, dichiarando: “Mertens e Callejon sono le situazioni più spinose nel Napoli. Non credo succederà qualcosa a gennaio a meno che non arrivi un’offerta indecente, ad esempio dalla Cina. La situazione per i due calciatori in scadenza è quella conosciuta, con una proposta di rinnovo alle condizioni attuali alla quale, finora, non è arrivata alcuna risposta. Per quanto ne so, Mertens vorrebbe fortemente rimanere a Napoli e credo che anche Callejon sia sulla stessa linea. Entrambi poi sono ancora fisicamente integri e performanti. Sono scelte, bisogna aspettare per capire come andrà a finire“.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it