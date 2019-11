Mrs America: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

A fine ottobre 2018, FX ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di Mrs America. Lo show si esaurisce in una miniserie televisiva composta da 9 episodi dalla durata complessiva di 45/50 minuti ciascuno; a lavorare alla sceneggiatura troviamo Davhi Waller (noto al pubblico del piccolo schermo per la scrittura di Mad Men). Considerando che l’inizio delle riprese ha avuto luogo quest’anno, è probabile che lo show raggiungerà il debutto su Hulu nel 2020. L’attrice premio Oscar Cate Blanchett, si è dichiarata entusiasta di vestire i panni della protagonista di Mrs America; di seguito le sue parole ufficiali:

“Mi sento privilegiata ad avere l’opportunità di collaborare con Dahvi, Stacey e Coco per conto dell’audace FX. Sono molto elettrizzata nell’approfondire la materia della serie perché non potrebbe esserci un momento più adatto per scavare in questo periodo storico, così pertinente oggi“

In attesa di scoprire il futuro della miniserie, diamo un’occhiata alla trama e al cast dello show.

Mrs America: la trama

La trama dello show ruota intorno la storia di un movimento femminista nato negli anni ’70 in America con l’obbiettivo di far approvare l’Equal Rights Emendament, una proposta che prevede la garanzia di pari diritti per tutti i cittadini, senza distinzioni sessuali. Attraverso gli occhi della protagonista, Phyllis Schlafly, oppositrice repubblicana, scopriremo gli eventi di uno dei momenti più importanti della politica americana e la vita delle donne che hanno avuto un ruolo cruciale in quel periodo.

Brooklyn Nine Nine 8: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Il Cast della Serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Mrs America e quali personaggi interpretano all’interno dello show; ad accompagnare Cate Blanchett troviamo: Elizabeth Banks nel ruolo di Jill Ruckelshaus; Rose Byrne veste i panni di Gloria Steinem; Kayli Carter interpreta Pamela; Ari Graynor è Brenda Feigen-Fasteau; Melanie Lynskey veste i panni di Rosemary Thomson; James Marsden è Phil Crane; Margo Martindale nel ruolo di Bella Abzug; Sarah Paulson interpreta Alice; John Slattery veste i panni di Fred Schlafly; Jeanne Tripplehorn nel ruolo di Eleanor Schlafly; Tracey Ullman è Betty Friedan.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it