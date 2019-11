Pezzi unici: trama, cast completo e anticipazioni della fiction su Rai 1

Nell’antico e imperscrutabile scenario dei borghi fiorentini, la regista Cinzia TH Torrini ambienta un racconto malinconico, un mistero che si impregna di coraggio e sete di verità. I sentimenti del protagonista si oppongono con forza alla paura e all’omertà.

Pezzi unici è il titolo della nuova serie televisiva che vede come protagonisti Sergio Castellitto, Loretta Goggi e Irene Ferri, con la partecipazione di Giorgio Panariello. Vanni è un artigiano del legno, tra i migliori a Firenze, vittima di una terribile tragedia familiare. Il giovane figlio Lorenzo, per disintossicarsi dalla dipendenza dalla droga, si ritrova in una casa famiglia, all’interno della quale stringe un forte legame con cinque ragazzi, suoi coetanei, ai quali insegnerà l’arte di intagliare il legno, imparata da suo padre. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, i genitori del ragazzo ricevono la tragica notizia della sua morte. Lorenzo, apparentemente, si è suicidato ma Vanni, divorato dai sensi di colpa, decide di andare fino in fondo per scoprire la verità sulla morte di suo figlio.

Pezzi unici: trama e prima puntata della fiction, questa sera Rai 1

La prima puntata della fiction Pezzi Unici andrà in onda questa sera, domenica 17 novembre, su Rai 1. La serie televisiva ha inizio con la morte improvvisa del giovane Lorenzo, figlio di un artigiano fiorentino, Vanni. Il ragazzo, secondo le prime indagini, si è suicidato a causa della dipendenza dalla droga, storia che non convince il povero padre, il quale sa per certo quanto Lorenzo stesse meglio negli ultimi tempi.

Pezzi unici: anticipazioni fiction con Sergio Castellitto. Un padre alla ricerca della verità

L’ipotesi di omicidio si fa largo nella mente dell’uomo che si reca dalla direttrice della casa famiglia in cui il figlio viveva per comprendere cosa sia effettivamente accaduto.

La donna mette Vanni al corrente di un progetto di recupero assegnato a Lorenzo, ovvero insegnare a ragazzi come lui l’antica arte di intagliare il legno. Pensando che i cinque ragazzi affidati a suo figlio conoscano la verità, Vanni accetta di proseguire il lungo lavoro che Lorenzo aveva iniziato. L’artigiano si fa dunque carico dei cinque ragazzi e dei loro problemi, imparando a relazionare con le loro paure. A poco a poco, però, si accorgerà che i suoi giovani allievi stanno davvero nascondendo la verità sulla morte di Lorenzo.

