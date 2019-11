Empoli-Venezia: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere



Sabato 23 novembre alle 18:00, si disputerà al Castellani Empoli-Venezia, partita valida per la tredicesima giornata di Serie B.

Muzzi per risollevare l’ambiente Empoli

Dopo l’esonero di Bucchi, viene incaricato di guidare gli azzurri Roberto Muzzi, alla prima esperienza da allenatore in prima linea. L’ex attaccante infatti fin’ora ha sempre fatto il “vice”, passando per: Panathinaikos, Sparta Praga, Empoli e Genoa.



Non a caso l’esonero di mister Bucchi è avvenuto dopo l’ennesima sconfitta, in casa contro il Pescara, dove i tifosi si aspettavano un’ottima prestazione visti i pessimi risultati ottenuti nelle ultime 5 partite. È successo tutto nella prima metà di gioco: al Castellani, il Pescara è partito benissimo andando immediatamente sul 2-0, grazie alle reti di Bettella e Galano, mentre l’Empoli è riuscito solo ad accorciare le distanze con Dezi. Nel secondo tempo poche emozioni perché la squadra in trasferta ha concesso davvero poco, riuscendo a portare a casa i 3 punti.



La posizione in classifica non è proprio critica, ma i risultati stanno dando un allarme a dir poco preoccupante, 3 punti nelle ultime 6 partite, riuscirà Muzzi a far riassaporare la vittoria ai tifosi azzurri? I bookmakers quotano la vittoria dell’Empoli a 1,78.

Il Venezia rialza la cresta

Una vittoria che fa ben sperare in casa veneta, dopo una serie di sconfitte, sono finalmente arrivati i risultati positivi: 4 punti nelle ultime 2 partite. Con 16 punti in classifica, finalmente la squadra di Dionisi respira.



Nell’ultima giornata, contro il Livorno, ha ottenuto una vittoria che dà sicurezza ai tifosi arancionero-verdi. La gara si è conclusa per 1-0, grazie al gol su una splendida punizione di Aramu verso la fine del primo tempo. Il Venezia è riuscito a mantenere la porta inviolata nonostante le svariate occasione degli ospiti: hanno creato un vero e proprio muro. Nel finale l’espulsione di Lollo (due cartellini gialli in 2 minuti) ha lasciato in 10 i compagni per pochi secondi.



Il Venezia si presenta al match quasi a pieno organico: mancheranno per l’appunto solo lo squalificato Lollo e Zuculini per somma di ammonizioni. La vittoria dei lagunari è quotata ai bookmakers a 5, mentre il pareggio a 3,75.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Bandinelli, Ricci, Frattesi; Dezi, La Gumina, Mancuso.



ALLENATORE: Muzzi



VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Zigoni, Vacca, Suciu; Aramu; Montalto, Bocalon.



ALLENATORE: Dionisi

Dove vedere il match in streaming, tv

Empoli-Venezia sarà visibile in diretta esclusivamente su DAZN.

