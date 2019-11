Cittadella-Pisa: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere



Allo stadio Cesare Tombolato, domenica 24 novembre alle 15:00, si giocherà Cittadella-Pisa, match valido per la tredicesima giornata del campionato cadetto.

Cittadella sulla cresta dell’onda

Battere il ferro finché è caldo, proprio questo deve fare la squadra di Venturato che ha ottenuto ben 8 punti nelle ultime 4 partite. Ora serve una vittoria tra le proprie mura per dar man forte al cammino che porta alla promozione diretta in Serie A.



Nell’ultima giornata i granata hanno ottenuto una vittoria importantissima in casa del Perugia, scavalcandolo in classifica e mettendosi così al terzo posto in classifica in prossimità della zona promozione. Match conclusosi per 0-2, grazie ai gol di Diaw e D’urso e grazie alla superba fase difensiva che ha garantito l’ennesima porta inviolata.



Mister Venturato sembra aver affinato anche la fase offensiva, in particolare Diaw si sta avvicinando sempre di più a Iemmello in classifica cannonieri, con la rete di Perugia sale a 6 gol stagionali. La vittoria del Cittadella è quotata a 1,9.

Il Pisa usa la testa

Finalmente il Pisa vince in rimonta, grazie alla capacità di mister D’Angelo di aver avuto il coraggio di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, sfruttando al meglio le palle alte e così è stato.



Contro lo Spezia, dopo il gol di Marconi di testa, Ragusa è stato un vero e proprio mattatore, autore di una doppietta nel secondo tempo aveva portato gli ospiti in vantaggio per 2-1, ma non è bastato. Verso la fine del match grazie a due colpi di testa, prima di Aya e poi di Benedetti, viene completata la rimonta dei pisani che portano a casa i 3 punti e li proiettano verso una sfida molto ardua.



Contro il Cittadella si presentano senza Marconi, espulso a fine gara contro lo Spezia, e quindi squalificato. La vittoria del Pisa è quotata a 4,3, mentre il pareggio a 3,2.

Probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Proia; Diaw, Celar.



ALLENATORE: Venturato



Pisa (3-5-2): Gori, Aya, Benedetti, Meroni, Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna, Masucci, Moscardelli.

Dove vedere il match in tv, streaming

La partita Cittadella-Pisa sarà visibile in diretta esclusivamente su DAZN.

