Ascoli-Cosenza: formazioni, diretta tv, streaming e dove vedere



Domenica 24 novembre alle 15:00, allo stadio Del Duca si disputerà Ascoli-Cosenza, gara valida per la tredicesima giornata di serie B.

Ascoli: obiettivo play-off

Con questa classifica corta l’Ascoli nonostante i 2 punti nelle ultime 3 partite si trova a 1 punto dalla zona play-off e a soli 4 punti dalla zona promozione diretta.



Contro il Crotone è arrivata una sconfitta pesantissima per 3-1, i rossoblù si sono aggiudicati lo scontro diretto che gli ha assicurato momentaneamente il secondo posto in classifica. Match nel quale sono state messe immediatamente le cose in chiaro dai padroni di casa, che nel primo tempo sono subito andati sul 2-0 con i gol di Crociata e Simy. E due autoreti (Marrone e Valentini), una per parte, hanno decretato il 3-1 finale. La vittoria dei bianconeri contro il Cosenza è quotata dai bookmakers a 2,2.

Cosenza altalenante

Naviga in piena zona play-out il Cosenza di Braglia che non ha approfittato del match alla sua portata contro il fanalino di coda Trapani. Solo 12 punti in classifica, 8 dei quali ottenuti nelle ultime 5 partite, è un ottimo dato che segna la ripresa dei rossoblù.



L’ultimo match contro il Trapani, finito 2-2, si è giocato praticamente tutto nel primo tempo. Da parte del Cosenza la doppietta di Pierini, e per il Trapani i gol di Moscati e Pettinari. Alla fine del secondo tempo da segnalare le due espulsioni, una per parte, di Pagliarulo e Anibal. Nella partita di domenica la squadra di Braglia dovrà per l’appunto fare a meno dello squalificato Anibal. La vittoria del Cosenza è quotata a 3,6, mentre il pareggio è quotato a 3.

Probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Leali; Pucino, Brosco, Valentini; Gerbo, Troiano, Cavion, Brlek, Padoin; Scamacca, Da Cruz.



ALLENATORE: Zanetti



COSENZA (4-3-2-1): Perina; Bittante, Idda, Corsi, Legittimo; Sciaudone, Kanoutè, Bruccini; Carretta, Baez; Riviere.



ALLENATORE: Braglia

Dove vedere il match in streaming, tv

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv e streaming su DAZN.

